Proprietarul unei garsoniere de 12 mp din Sibiu a primit factură la curent de 8.000 de euro. Locuința a costat 12.000 de euro

Publicat la 16:24 21 Mai 2026 Modificat la 16:29 21 Mai 2026

O firmă din Sibiu susține că a primit o factură la energie electrică uriașă pentru o garsonieră de numai 12 metri pătrați, folosită ocazional pentru cazarea muncitorilor. Valoarea acesteia ajunge la aproape 42.000 de lei, adică peste 8.000 de euro, o sumă pe care proprietarul locuinței o consideră „absurdă” și imposibil de justificat raportat la dimensiunea și utilizarea locuinței.

Potrivit facturii consultate de Turnul Sfatului și declarațiilor oferite telefonic de reprezentantul firmei, garsoniera este situată pe strada Abatorului din Sibiu și ar fi fost utilizată doar temporar pentru cazarea unor angajați veniți din alte localități.

„N-are cum să vină atâta curent la 12 metri pătrați. Dacă vreți, să vă spun sincer, cred că nici tot blocul nu consumă atât într-o lună”, a declarat reprezentantul companiei.

Acesta spune că firma desfășoară activități industriale și că, în mod obișnuit, consumul de energie al spațiilor de producție generează facturi semnificativ mai mici decât cea primită pentru garsonieră.

„Noi facem producție, facem industrie, și în industrie avem facturi de 4.000–5.000 de lei. Aici vorbim de 40.000 de lei pentru o garsonieră”, afirmă acesta.

Suspiciuni privind o eroare de facturare

Reprezentantul firmei bănuiește că ar putea fi vorba despre o eroare de citire a contorului sau despre o problemă în procesul de facturare. Acesta susține că a transmis o sesizare către furnizorul de energie, Hidroelectrica, însă în locul unei verificări la fața locului i s-ar fi cerut să fotografieze contorul și să trimită imaginile.

„Mi se pare puțin obraznic să ne pună pe noi să alergăm după poze și verificări, în condițiile în care suma asta nu are logică”, a spus reprezentantul societății.

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale situației este comparația dintre valoarea facturii și prețul locuinței. Potrivit firmei, garsoniera a fost cumpărată în urmă cu aproximativ trei ani cu circa 12.000 de euro.

„Garsoniera a costat în jur de 12.000 de euro când am cumpărat-o, iar acum factura la curent se apropie de valoarea ei. E aproape 70% din cât ne-a costat apartamentul”, afirmă reprezentantul companiei.

Acesta susține că o asemenea factură ar putea avea consecințe dramatice pentru multe persoane.

„Suma asta înseamnă pentru multe familii economiile de o viață. Dacă era un om în vârstă acolo? Îl băga direct în faliment o asemenea factură. Cred că ar fi intrat în stare de șoc”, spune el.

Compania afirmă că are contract cu furnizorul de energie de aproximativ unu-doi ani și că până acum nu s-a mai confruntat cu probleme similare.

Ce arată factura

Documentul în cauză acoperă perioada 1 februarie – 30 aprilie 2026 și are termen de plată 15 iunie 2026. Valoarea totală de achitat este de 41.983,89 lei, sumă care include TVA și un sold restant anterior.

Conform centralizării din factură, energia consumată fără TVA este evaluată la 34.344,74 lei, iar TVA-ul de 21% depășește 7.200 de lei. În document apare un consum total de 30.183 kWh și un preț contractual final de 1,38 lei/kWh.

Raportat la consumurile obișnuite ale unei locuințe, valorile sunt neobișnuit de mari. În mod normal, un apartament consumă câteva sute de kWh pe lună, însă în acest caz factura indică un consum mediu de peste 10.000 kWh lunar în perioada facturată.

Detaliile tehnice arată că cea mai mare parte a sumei provine dintr-o regularizare aferentă perioadei 2–28 aprilie 2026. Doar pentru energia activă facturată în acel interval apare un consum de 30.787 kWh, care generează un cost de peste 23.800 de lei, cu TVA inclus.

Pe lângă costul energiei propriu-zise, factura include tarife de distribuție, servicii de sistem, certificate verzi, contribuții pentru cogenerare și tarife de transport, toate contribuind la suma finală.