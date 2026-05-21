Nicușor Dan intervine în scandalul provocat de noua lege a ONG-urilor, votată de PSD si AUR: "Sursă de tensiune în societate"

3 minute de citit Publicat la 17:10 21 Mai 2026 Modificat la 17:19 21 Mai 2026

Președintele Nicușor Dan și-a precizat, miercuri, poziția în controversa publică apărută după ce Senatul, prin voturile PSD și AUR, a adoptat o lege care obligă ONG-urile, sub amenințarea încetării activității, să publice lista cu datele personale ale donatorilor financiari.

Postarea președintelui, intitulată, "O poziție de principiu cu privire la proiectul de lege privind transparentizarea finanțării ONG-urilor", în continuare.

"Sugerez ca la dezbaterile din Camera decizională să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile.

Transparența în fața statului a oricărei persoane juridice, deci și a ONG-urilor, este necesară și se realizează deja, în bună măsură.

Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donațiilor importante reprezintă un plus de transparență.

Însă obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și, prin aceasta, ar afecta societatea civilă în ansamblul ei.

Atât această prevedere, cât și cea care prevede dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declarații sunt măsuri disproporționate față de o categorie socioprofesională și, prin aceasta, o nouă sursă de tensiune în societatea noastră", se afirmă în textul publicat de președinte.

Senatul obligă ONG-urile să publice numele donatorilor și finanțatorilor.

Plenul Senatului a votat, luni, un proiect inițiat de AUR, care obligă ONG-urile să publice o listă cu toate veniturile și sursele de finanțare ale acestora, indiferent de proveniența lor.

"Proiectul AUR privind transparentizarea surselor de finanțare ale ONG-urilor a fost adoptat de Senat cu majoritate de voturi, marcând un prim pas important pentru creșterea transparenței în activitatea organizațiilor non-profit.

Inițiativa legislativă prevede obligativitatea declarării anuale a tuturor surselor de finanțare și a veniturilor încasate de asociații, fundații și federații", arată AUR într-un comunicat.

Simion: Victorie la Senat!

"ONG-urile depun în fiecare an o declarație la ANAF, însă aceste declarații rămân în sertarele ANAF și nu ajung la cetățeni.

Transparența veritabilă de care este nevoie în România este atunci când cetățeanul poate să deschidă o pagină pe internet și poate să vadă dacă și cum este finanțat un ONG care influențează comunitatea.

Prin proiectul AUR, practic, orice cetățean poate deveni avertizor public, avertizor de integritate", a argumentat Ionelia Priescu, deputat AUR.

Votul din Senat a fost salutat de liderul AUR, George Simion.

"Victorie la Senat! Am trecut legea care oferă transparență la finanțarea ONG-urilor! Cine e deranjat de transparență?", a scris Simion pe Facebook.

USR: "Act iliberal PSD - AUR"

"Toți senatorii USR au votat împotriva inițiativei legislative AUR, de completare a OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, care obligă ONG-urile să întocmească o listă care să evidențieze toate veniturile și sursele de finanțare ale acestora, indiferent de proveniența lor, cu precizarea tuturor elementelor de identificare ale persoanelor fizice și juridice, sub amenințarea desființării lor dacă nu depun listele la termen", a anunțat, la rândul său, Uniunea Salvați România.

Potrivit formațiunii conduse de Dominic Fritz, "este scandalos că, la 8 ani distanță după ce Liviu Dragnea cerea același lucru, PSD a putut vota alături de AUR măsuri împotriva societății civile".

"USR consideră acțiunea PSD - AUR drept un act iliberal, după modele similare din țări precum Rusia, Belarus, Georgia sau Ungaria lui Viktor Orban", a comunicat acest partid.

Camera Deputaților decide soarta proiectului votat de PSD și AUR

"Sancțiunea nu este o amendă, ci este suspendarea automată a activității și apoi dizolvarea de drept. Fără judecător. Fără proces echitabil. Fără niciun fel de proporționalitate. Aceasta nu este transparență, aceasta este o execuție prin dictat administrativ.

ONG-urile din România au salvat vieți în spitale, au făcut educație și au gestionat crize umanitare exact acolo unde statul a eșuat.

Care e răspunsul acestei majorități AUR-PSD? Să le trateze ca pe niște entități suspecte. Transparența este doar paravanul, în timp ce intimidarea este adevăratul scop", a declarat senatoarea USR Simona Spătaru, vicepreședinta Comisiei juridice.

USR menționează, anterior votului din Senat, Consiliul Legislativ a dat aviz negativ proiectului de lege iar Consiliul Economic și Social, la rândul său, a dat aviz nefavorabil.

După votul din Senat, proiectul urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional în acest caz.