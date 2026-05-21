Bogdan Ivan îl contrazice pe Ilie Bolojan: Nu am informații că sunt probleme la proiectul Doicești, SUA sunt dispuse să îl finanțeze

4 minute de citit Publicat la 16:12 21 Mai 2026 Modificat la 17:13 21 Mai 2026

Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Antena 3 CNN că el nu are informații potrivit cărora ar exista probleme la proiectul reactoarelor de la Doicești. Dimpotrivă, toate datele indicau un proiect viabil, pentru care ar fi existat chiar promisiuni de finanțare din Statele Unite. Ivan l-a acuzat pe Ilie Bolojan că ar fi prejudiciat compania Nuclearelectrica, ale căror acțiuni au scăzut după ce prim-ministrul interimar a anunțat Ambasada SUA că proiectul are probleme și s-ar putea să nu fie rentabil.

„Nu știu ce date are domnul Bolojan, dar eu, de când l-am preluat, am reușit să-l duc la stadiul de investiție finală, decizie finală de investiție, și să găsesc în SUA după negocieri surse de finanțare pentru acest proiect, indiferent de tehnologia pe care o să o folosească în cadrul proiectelui.

Există toate datele și premisele ca acest proiect să fie realizat într-o formă în care să avem avantajul României. Dacă este un element de adevăr este că tot ceea ce se întâmplă acolo trebuie negociat în interesul României, dar nu renunți la proiect”, a spus Bogdan Ivan la Antena 3 CNN.

Fostul ministru a declarat că dacă proiectul ar fi oprit în acest stadiu, România ar pierde și 240 de milioane de dolari și avantajul competitiv în fața multor state europene.

„Există un risc foarte mare. Tu ai investit deja acolo 240 de milioane de dolari, ești deja cu 2 ani înaintea oricărei alte țări din UE cu acest proiect extrem de important, în clipa în care tu renunți o să dai acest avantaj competitiv altui stat din Europa, care o să înceapă să facă tot reactoare nucleare de aceste dimensiuni cu altă tehnologie și o să pierzi și acei bani. E evident că e un risc foarte mare. Nu înțeleg o potențială decizie în acest sens când deja ai banii”, a spus Ivan.

Investiția finală în proiectul de la Doicești s-ar ridica la minimum 5 miliarde de dolari. În timp ce Ilie Bolojan a declarat că România nu are acești bani, Bogdan Ivan a declarat că a obținut promisiuni de finanțare prin împrumuturi cu dobânzi mici din SUA.

„În momentul de față o parte poate să fie compania națională Nuclearelectrica, dar ce e foarte important e faptul că cei din UE Exim Bank și DFC, care sunt corporații ale guvernului SUA sunt dispuse să finanțeze acest proiect cu dobânzi foarte mici, undeva la 1%, tocmai ca să fie realizabil. Suntem într-o competiție globală pe ceea ce înseamnă producția de energie cât mai ieftină și nuclearul este una dintre cele mai ieftine surse de energie care nici nu poluează. Doi se folosește această energie pentru fabrici de inteligență artificială”, a mai spus fostul oficial.

Fostul ministru PSD a adăugat că a aflat de faptul că Ilie Bolojan a notificat Ambasada SUA cu privire la problemele de la acest proiect de la televizor.

„Eu nu știu să fie probleme acolo care să blocheze acest proiect. O astfel de decizie nu poți să o iei singur”, a spus Ivan.

Guvernul respinge acuzațiile că e pus în pericol parteneriatul cu SUA

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a respins joi, într-o conferință de presă, acuzațiile PSD că Ilie Bolojan a pus în pericol parteneriatul cu SUA.

„Nu s-a pus problema opririi acestui proiect. (Ilie Bolojan) a informat partenerul american că sunt probleme și că trebuie analizat proiectul.

(...) Nu există nicio intenție care pune în pericol parteneriatul cu SUA. Dar un parteneriat se bazează pe adevăr”, a spus Dogioiu.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a adăugat că deficiențele constatate de Ilie Bolojan nu au fost „de intenție, ci de derulare”.

„În martie, la prima întâlnire cu noul ambasador premierul i-a prezentat problemele majore. Probleme care țin de faptul ca a fost făcut doar un studiu de fezabilitate și acel studiu atrage riscuri. Terenul are o pungă de gaze și noi vorbim despre reactoare nucleare Exista o problemă cu solvabilitatea partenerului american”, a explicat Dogioiu.

Ilie Bolojan, în război cu cel mai important proiect energetic al SUA în România

Ilie Bolojan a anunțat, miercuri seara, la B1TV, că a notificat Ambasada Statelor Unite ale Americii că vrea să închidă proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești, un proiect strategic între România și SUA.

Premierul demis a motivat decizia spunând că „avem un teren achiziţionat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulţi angajaţi care au tocat destul de mulţi bani şi avem un studiu de fezabilitate”.

„Acest studiu de fezabilitate arată că pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro, investiție pe care nu-i avem, iar analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vizavi de rentabilitatea unui astfel de proiect”, a afirmat Bolojan.

Investiția în centrala de la Doicești este pe lista subiectelor aflate în negociere pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA.