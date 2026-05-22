Studenții din Cluj au creat mașini alimentate exclusiv cu energie solară: “Va schimba felul în care ne deplasăm în orașe”

2 minute de citit Publicat la 17:30 22 Mai 2026 Modificat la 17:51 22 Mai 2026

Un grup de 70 de studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca lucrează la două vehicule solare, construite integral de zero.

Un grup de studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se pregătește să participe la una dintre cele mai importante competiții dedicate vehiculelor alimentate cu energie solară, după ce și-au construit propria mașină solară. Tinerii vor concura într-o cursă de anduranță inspirată din celebra competiție de la Le Mans.

Un grup de 70 de studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca lucrează la două vehicule solare, construite integral de zero. Unul dintre acestea este un model de curse testat în condiții etreme, iar celălalt este o mașină urbană gândită pentru viitorul transportului ecologic.

“Atinge o viteză maximă de până la 120 de km/h. Are o suprafață de panouri solare de 6 m2 și o baterie de 3 kilowați”, a precizat unul dintre tinerii implicați în proiect.

Mașina de competiție nu este la prima provocare. Anul trecut a parcurs aproximativ 3.000 de km prin Australia în doar șase zile, folosind exclusiv energia captată de panourile solare.

“Nu dezvoltăm doar aceste vehicule solare de dragul de a le face. Creăm și noua generație de ingineri, dezvoltăm ceea ce știu să facă studenții. Nu folosim studenții pentru a dezvolta acest vehicul solar, ci folosim vehiculul pentru a dezvolta studenții”, a mai precizat tânărul inginer.

Echipa va participa în această vară în Belgia la o competiție care aduce la start zeci de echipe universitare din întreaga lume. Pentru priam dată, studenții clujeni vor concura cu două vehicule în paralel într-o cursă de anduranță de 24 de ore inspirată din Le Mans.

“Provocarea de anul acesta este o cursă de anduranță de 24 de ore în stilul celebrelor curse din le Mans. Este o cursă în Belgia, pe Circuitul Zolder, un circuit de 4,2 km, unde va trebui să concurăm cu alte 30 de echipe din toată lumea.”

Al doilea model, un prototip de oraș cu două locuri, deschide drumul către mobilitatea urbană sustenabilă. Mașina poate atinge 60 de km/h și are o autonomie până la 250 de km.

“Noi validăm tehnologiile în cadrul competiției și le aplicăm pe vehiculele closer pe care încercăm să le omologăm în așa fel încât să ajutăm mobilitatea urbană verde să se dezvolte”, a precizat un alt tânăr implicat în proiect.

Studenții nu doar construiesc mașni, ci dezvoltă soluții care ar putea schimba felul în care ne putem deplasa în orașe.