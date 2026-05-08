România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară

România intră oficial în cursa globală pentru inteligență artificială. Prima fabrică de AI din țară ar putea deveni funcțională chiar din 2027. Vorbim despre o infrastructură de ultimă generație, dezvoltată în cadrul unui parteneriat european.

Proiectul se numește RO AI Factory și este găzduit de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică, instituție care coordonează inițiativa la nivel național. Potrivit directorului general Adrian-Victor Vevera, fabrica ar putea deveni operațională în prima parte a anului 2027.

Nu este o fabrică în sens clasic, ci o infrastructură de calcul de mare putere, dedicată dezvoltării și testării tehnologiilor de inteligență artificială. Sistemul va permite antrenarea unor modele avansate și va oferi suport pentru cercetare, industrie și sectorul public. Proiectul este realizat în parteneriat cu un consorțiu extins, din care fac parte universități, institute de cercetare și organizații din mediul de afaceri, inclusiv Politehnica București și Institutul de Inteligență Artificială din Cluj. Autoritățile vor să creeze un ecosistem complet în jurul acestei infrastructuri.

Inițiativa face parte dintr-un efort mai amplu al Uniunii Europene de a dezvolta propriile capacități în domeniul inteligenței artificiale, într-o competiție globală dominată de Statele Unite și China. Prin acest proiect, România își marchează prezența în rețeaua europeană de AI.

Directorul ICI avertizează însă că inteligența artificială vine și cu provocări majore, de la securitate cibernetică, la manipularea informațiilor prin deepfake-uri, iar țara noastră trebuie să fie pregătită. În acest context, datele devin o resursă strategică, comparată deja cu „aurul viitorului”.

Proiectul, estimat la 50 de milioane de euro, din fonduri europene, prevede instalarea a peste 100.000 de acceleratoare AI în două locaţii distincte: Cernavodă şi Doiceşti, ambele selectate pentru avantajele strategice în materie de energie, infrastructură digitală şi acces la conectivitate internaţională de înaltă capacitate. Fabrica va fi alimentată cu energie nucleară fără emisii de carbon.

Astfel, România ar putea deveni un hub regional pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, cu impact direct asupra economiei, cercetării și securității. Un pas important într-o cursă globală în care tehnologia redefinește deja viitorul.