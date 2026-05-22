2 minute de citit Publicat la 18:24 22 Mai 2026 Modificat la 18:31 22 Mai 2026

Navigatorul de Pacienţi, legătura rapidă cu doctorii potriviţi. Cum funcţionează acest serviciu medical inteligent. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Serviciile medicale intră într-o nouă eră, una în care pacientul nu mai pierde timp între programări, pe drumuri sau din cauza unor recomandări contradictorii. Unele clinici oferă acum asistenţă permanentă, iar oamenii sunt ghidați pas cu pas, încă de acasă, către investigațiile și medicii de care au nevoie. Iar pentru pacienții oncologici, unde fiecare zi contează, acest tip de organizare poate face diferența.

Pentru mulți pacienți, drumul prin sistemul medical începe cu incertitudine: la ce medic merg, ce analize sunt necesare și cât durează tot procesul. Astăzi, acest traseu este preluat de un așa-numit "Navigator de Pacienți", un specialist care coordonează întreg parcursul medical.

"Am mai creat un serviciu de care ne mândrim. Se numește «Serviciu de Navigare de Pacienți». Practic, este acea persoană care oferă pacientului posibilitatea să acceseze rapid anumite servicii medicale", a declarat Oana Vasile, director Cancer Care în cadrul Affidea Romania, potrivit Antena 3 CNN.

Altfel spus: pacientul nu mai pierde timp cu programări sau drumuri între clinici. Totul este organizat în avans, până la cel mai mic detaliu.

"De exemplu, dacă avem o clinică într-o anumită zonă, iar pacientul trebuie să acceseze un serviciu în altă zonă, acest navigator se ocupă de tot ce înseamnă programare și accesul lui în zona cealaltă, astfel încât pacientul se duce țintit la ora și la adresa, și la medicul pe care navigatorul îl menționează", a mai explicat Oana Vasile, director Cancer Care în cadrul Affidea Romania.

Rolul acestuia devine esențial în cazurile complexe, unde pacientul are nevoie de mai multe investigații și consultații.

"În cazul pacienților oncologici, știm foarte bine că sunt pacienții care au intersecție de foarte multe servicii suplimentare, multe investigații colaterale și, atunci această persoană, practic, este persoana de legătură dintre sistemul medical aparținător și pacient și facilitează tot acest acces al pacientului", a precizat Oana Vasile, director Cancer Care în cadrul Affidea Romania.

În plus, pacienții primesc și informații esențiale despre tratamente, investigații și servicii decontate.

"Acest navigator de pacienți face și o educație medicală a acestor pacienți, oferindu-le informații care poate din diverse motive, respectivul pacienți nu le are unde poate accesa un serviciu decontat, în ce condiții, care sunt specialitățile care pot fi, pot fi decontate", a mai menţionat Oana Vasile, director Cancer Care în cadrul Affidea Romania, în cadrul declaraţiilor.

Odată ghidat corect, pacientul ajunge într-un sistem în care totul este conectat. Clinicile multidisciplinare reduc deplasările inutile și scurtează semnificativ timpul până la diagnostic și tratament.

"Aceste servicii integrate, de fapt, sunt acele clinici multidisciplinare în care găsim orice serviciu medical pentru un pacient, indiferent de natura pacientului. Asta înseamnă timp salvat, asta înseamnă adresabilitate crescută pentru serviciile medicale", a mai spus Oana Vasile, director Cancer Care în cadrul Affidea Romania.

De la ghidare, până la integrarea serviciilor medicale, noul model schimbă radical experiența pacienţilor, care se pot concentra acum doar pe rezolvarea problemelor de sănătate.