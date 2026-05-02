„Cum să-ți înmulțești banii”. Ce se învață la cea mai spectaculoasă școală pentru antreprenori din România

Publicat la 12:14 02 Mai 2026

Antena 3 CNN și IMM România au lansat cea mai spectaculoasă școală pentru antreprenori. „Cum să-ți înmulțești banii” a fost una dintre principalele provocări în prima ediție desfășurată la Galați, acolo unde aproape 200 de antreprenori și studenți s-au întâlnit cu zeci de traineri și speakeri care l-au arătat cum să-și optimizeze, de pildă, plățile fiscale sau cum să poată gestiona mai bine resursa umană sau cum să economisească banii pe care îi consumă pe energie sau carburanți și cum să își fidelizeze forța de muncă.

Au fost însă și întâlniri inspiraționale cu unii dintre invitații speciali veniți la această primă etapă.

Primul pas în business rămâne accesul la bani, iar pentru antreprenori este important să știe ce opțiuni de finanțare au.

Oana Nuță, director Marketing Exim Banca Românească: „Toate băncile românești, toate băncile din sistemul bancar, au dezvoltat produse bancare conexe creditelor, așa că sunt convinsă că nu veți pierde timpul dacă faceți o încercare, veți găsi produse de factoring, veți găsi produse de cash management, veți găsi produse conexe, scrisori de garanție bancară, acreditive”.

Nicoleta Simina, consultant fonlduri europene: „Aceste fonduri nu sunt garantate, ele vin la pachet cu niște asumări și cu responsabilități. Astăzi aș vrea să vorbim nu despre cum primim bani gratis și despre cum putem să avem un proiect finanțat”.

În paralel, legislația oferă încă avantaje importante, care trebuie cunoscute pentru a reduce cât mai mult costurile.

Adrian Bența, consultant fiscal: „Au mai rămas în legislație cel puțin două instrumente - profitul reinvestit. Iar întrebarea din sală ar trebui să fie ce cumpărăm? Păi cumpărăm calculatoare, cumpărăm softuri, cumpărăm echipamente industriale cu test 16% pentru contravaloarea acestor achiziții.

Economisirea devine esențială într-un context geopolitic tensionat, iar antreprenorii pot începe optimizarea chiar de la facturi, prin soluții inteligente.

Cătălin Marian, director vânzări furnizor energie elelctrică și gaze: „Foarte mulți antreprenori au devenit prosumatori. Își produc propria energie, iar o parte din energie o iau din rețea, o parte de energie chiar o vând către furnizori și obțin niște venituri”.

Alegerea oamenilor potriviți este esențială pentru un business de succes. Recrutarea nu mai înseamnă doar cititul de CV-uri.

Dincolo de profit, antreprenoriatul poate însemna și impact social.