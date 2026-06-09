Peste 200 de antreprenori au oferit lecții despre bani și performanță la Craiova. Gabriela Szabo a dezvăluit câteva sfaturi

Gabriela Szabó, fostă campioană olimpică şi mondială, prezentă la Intelligent Money Academy. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

De la bani, la mentalitate și până la succes personal. La Craiova, peste 200 de antreprenori au căutat răspunsuri concrete la Intelligent Money Academy, eveniment organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România. Workshopul dedicat creșterii și dezvoltării a adus în prim-plan o lecție simplă, dar greu de aplicat: fără muncă, nu există performanță. Printre invitați s-a numărat și fosta mare atletă Gabriela Szabo, care a oferit participanților câteva sfaturi inspirate din parcursul său profesional și personal.

Desemnată în 1999, cea mai bună atletă a lumii şi cea mai bună sportivă a Europei, Gabriela Szabó a vorbit despre cât de greu este în realitate drumul spre succes.

"Contează talentul într-o mare măsură, modul cum primeşti informaţia de la antrenor şi o pui în aplicabilitate, cu câtă uşurinţă execuţi unele lucruri, iar al doilea lucru este că, atunci când vrei să fii campion, este vorba de o muncă infernală, indiferent cât talent ai, indiferent ce oameni stau în spatele tău, este o muncă titanică, să fii perseverent şi să nu renunţi", a explicat Gabriela Szabó, fostă campioană olimpică şi mondială.

Ulterior, ea a mai subliniat: "Când cerul cade pe tine, te ridici şi nu suferi niciodată la eşec sau la o neîmplinire, pentru că, în sport, o neîmplinire nu face altceva decât să te motivează să fii mai bun, şi mai bun, şi mai bun".

Fosta campioană olimpică spune că performanța nu vine din confort.

"Îmi imaginam stadionul plin, cu o sută de mii de spectatori care veneau să ne vadă şi-mi imaginam stadionul plin şi că se ridică în picioare pe ultima sută de metri şi, atunci, parcă venea energia. Deci, sfatul meu este munca. Munca stă în spatele fiecărui succes. Singura care ştia că sunt obosită sau că sufăr de ceva era doar doamna doctor, care vedea pe analize, nici antrenorul nu ştia", a mai povestit Gabriela Szabó, fostă campioană olimpică şi mondială.

În contrast, Mircea Badea, realizatorul emisiunii "În gura presei", de la Antena 3 CNN, a adus o doză de realism și umor într-o industrie plină de aşa-zise rețete rapide pentru succes.

"Piața e plină de această zonă a dezvoltării personale și motivaționale. Mi-aduc aminte de amiralul McRaven. Amiralul Raven, o somitate militară în Statele Unite. A spus: «Dacă vrei să schimbi lumea, mă rog, (...), dar dacă vrei să schimbi lumea, începe prin a-ți face patul dimineața».

Şi lumea, îți dai seama, sala a râs... Mi-am făcut patru până am înnebunit, nu s-a întâmplat nimic. M-am uitat așa, din ce share-uiau, îmi place mult romgleza mie, din ce-mi împărtășeau alții pe YouTube şi zice: «Domnule, când nu știi ce să faci... domnule, când nu aveam nicio idee, mă duceam să alerg» și zice: «Păi, dar de ce?». Tot el se întreba, tot el răspundea, aproape ca mine, dar pe bani mult mai puțini.

Așa... şi zice: «Mă duceam să duceam să alerg pentru că semnalam Universului că sunt pregătitde acțiune. Adică nu stau, pur și simplu stau și aștept așa, să se întâmple lucrurile? Nu, nu știu, n-am nu știu ce să fac mă, ceva fac, nu știu, n-am alte idei, mă duc să alerg». Astfel încât Universul zice: «Bă, uite ăla, săracul, se întrebuințează». Mă, nene, şa m-am apucat de alergat. Deci, credeţi-mă, mai aveam un pic şi alergam împreună cu doamna Szabó. Bun, nu s-a întâmplat nimic", a povestit Mircea Badea, realizator emisiuni Antena 3 CNN.

Dincolo de ironii, mesajul este clar: nu există soluții magice.

"Și o concluzie finală – asta este cumva ceea ce mă bântuie: Atenție, nu contează câți bani ai, dacă nu ai mulți", a subliniat Mircea Badea, realizatorul emisiunii "În gura presei", de la Antena 3 CNN, în cadrul evenimentului de la Craiova.

Astfel, antreprenorii care au luat parte la workshopul Creștere și dezvoltare, organizat în cadrul Intelligent Money Academy, au învăţat că succesul nu vine din teorii, ci din consecvență.