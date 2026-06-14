Sasha, un copil ucrainean, a fost dus în Italia ca să fie în siguranță. Acolo a fost adoptat, dar mama lui îl vrea acasă. Nu e singurul

Liubov Rudyka, directoarea orfelinatului din Sumî, fotografiată alături de câțiva dintre copiii aflați în grija sa FOTO: CNN/ Liubov Rudyka

La patru ani după ce sute de copii ucraineni au fost evacuați în Italia pentru a fi protejați de războiul declanșat de Rusia, autoritățile de la Kiev acuză că mulți dintre ei nu mai pot reveni în Ucraina din cauza deciziilor instanțelor italiene.

Printre cazurile care au stârnit controverse se află cel al lui Sasha, un adolescent ucrainean de 15 ani care a fost adoptat de o familie italiană, deși mama lui dorește ca acesta să se întoarcă în Ucraina. Autoritățile ucrainene consideră că evacuările au fost măsuri temporare și susțin că există în prezent zone sigure în țară unde copiii pot fi relocați, potrivit CNN.

Ombudsmanul ucrainean pentru drepturile omului, Dmytro Lubinets, acuză Italia că refuză să coopereze și că împiedică verificarea situației copiilor. El afirmă că autoritățile italiene invocă independența justiției și nu intervin în deciziile instanțelor.

Cum au ajuns copiii în Italia

În vara anului 2022, Liubov Rudyka, directoarea unei case de copii din Sumî, nordul Ucrainei, a evacuat 25 de copii la Napoli cu ajutorul unei organizații caritabile. Ea a crezut că este vorba despre o ședere temporară, însă după câteva săptămâni copiii au început să primească tutori legali italieni.

Deși Rudyka era tutorele lor legal conform legislației ucrainene, autoritățile italiene i-au considerat minori neînsoțiți, le-au acordat statut de refugiat și le-au desemnat noi reprezentanți legali.

Această abordare se bazează pe legislația italiană adoptată după criza migrației, care interzice returnarea copiilor neînsoțiți fără o hotărâre judecătorească.

Avocata italiană Rosa Emanuela Lo Faro, care reprezintă o parte dintre minori, susține că unii copii au fost izolați de mediul lor ucrainean și nu au avut voie să comunice cu tutorii, prietenii sau alte persoane din Ucraina.

Ea afirmă că anumite familii de plasament care doresc să adopte copiii au făcut presiuni asupra autorităților, argumentând că minorii sunt mai bine protejați în Italia decât într-o țară aflată în război.

Cazul Sasha

Sasha și cele două surori ale lui au fost plasați în grija statului ucrainean înainte de război, din cauza unor probleme familiale. După evacuarea în Italia, autoritățile ucrainene au încercat să îi readucă în țară și au găsit locuri pentru ei în vestul Ucrainei.

Instanțele italiene au permis întoarcerea celor două surori, însă au respins cererea pentru Sasha și au aprobat adopția lui de către familia italiană care îl avea în plasament din 2022.

Mama băiatului susține că acesta nu este lăsat să comunice cu familia lui din Ucraina. Tatăl său, militar ucrainean, este dat dispărut în misiune din 2025. Avocata Lo Faro încearcă în prezent să blocheze adopția.

Peste 300 de copii nu se pot întoarce acasă

Potrivit autorităților ucrainene, peste 4.800 de copii au fost evacuați în 2022 din instituții rezidențiale către mai multe state europene. În prezent, peste 300 dintre ei nu pot reveni în Ucraina din cauza deciziilor autorităților locale, majoritatea aflându-se în Italia, Germania și Austria.

Reprezentantul ucrainean Volodymyr Ivanyuta afirmă că instanțele italiene se opun tot mai frecvent repatrierii copiilor, inclusiv în cazurile în care aceștia locuiesc încă în centre de plasament și nu există familii adoptive interesate de ei.

Un exemplu este cazul lui Ivan, un tânăr ucrainean de 20 de ani care încearcă să își reunească frații mai mici evacuați într-un centru din Sicilia. Deși poate comunica cu ei, spune că nu primește permisiunea de a-i vizita și nu înțelege motivele pentru care întoarcerea lor este blocată.

În timp ce familiile italiene care au găzduit copiii susțin că aceștia ar trebui să rămână în Italia până la încheierea războiului, autoritățile ucrainene avertizează că prelungirea șederii în străinătate reduce șansele ca ei să se mai întoarcă vreodată.