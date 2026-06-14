Cine transmite la TV Cupa Mondială de sâmbătă. Trei meciuri se joacă după miezul nopții

1 minut de citit Publicat la 07:00 14 Iun 2026 Modificat la 07:00 14 Iun 2026

Stadionul BC Place din Canada. Foto: Getty Images

Este a treia zi a Cupei Mondiale 2026, desfășurată în SUA, Mexic și Canada. Cele patru meciuri care au loc atât sâmbătă, cât și în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, se văd exclusiv în universul Antena.

Meciul dintre Qatar și Elveția începe la ora 22:00 și va fi difuzat pe Antena 1 și Antena PLAY. Meciul se va juca pe Levi's Stadium din California.

Următoarele meciuri, care se joacă în cursul nopții, sunt:

Partida dintre Brazilia și Maroc începe la ora 01:00 și va fi difuzată pe Antena 1 și pe Antena PLAY. Meciul se va desfășura pe Stadionul MetLife.

Metlife Stadium din East Rutherford New Jersey este un stadion cu o capacitate de peste 82 de mii de spectatori, cu câte un ecran imens în fiecare colț al terenului. Este una dintre puținele arene care găzduiește echipe rivale. Vorbim despre echipele din NFL New York Giants și New York Jets.

Partida dintre Haiti și Scoția începe la ora 04:00 și va fi difuzată pe Antena 1 și Antena PLAY. Meciul se va desfășura pe Stadionul Gillette.

Partida dintre Australia și Turcia începe duminică dimineață, la ora 07:00, și va fi difuzată pe Antena 1 și Antena PLAY. Meciul se va desfășura pe BC Place, cel mai spectaculos stadion din Canada.

British Columbia Place, aflat în centrul orașului Vancouver, este gazda echipei Vancouver Whitecaps, din Major League Soccer și a echipei de fotbal canadian British Columbia Lions. Pe stadion încap peste 54 de mii de fani.

Este o arenă obișnuită cu marile competiții. În 2010, pe BC Place au avut loc ceremonia de deschidere, dar și cea de final a Jocurilor Olimpice de iarnă. A găzduit de asemenea finala Cupei Mondiale de Fotbal feminin în 2015, atunci când Statele Unite s-au impus în fața Japoniei cu 5 la 2. Este și terenul pe care echipa de fotbal canadian locală a câștigat, în 2011, cel mai important trofeu canadian, Grey Cup, echivalentul SuperBowl.

Toate meciurile de la Cupa Mondială 2026 vor fi transmise la TV de Antena 1, Antena 3 CNN și online pe Antena PLAY.