Cupa Mondială 2026: Stadionul Metlife, cu o capacitate de 82.000 de spectatori, va fi gazda marii finale

Stadionul Metlife, cu o capacitate de 82.000 de spectatori, va fi gazda marii finale. Foto: Getty Images

Cupa Mondială 2026 este aici. 48 de echipe naționale din 12 grupe se vor lupta în 104 meciuri, pentru cel mai râvnit trofeu din fotbal. Competiția se va desfășura pe parcursul a 39 de zile, pe 16 stadioane din Statele Unite, Canada și Mexic, unele dintre cele mai frumoase şi mai moderne arene din lume.

Unul dintre ele este Metlife Stadium din East Rutherford New Jersey, un stadion cu o capacitate de peste 82 de mii de spectatori, cu câte un ecran imens în fiecare colț al terenului. Este una dintre puținele arene care găzduiește echipe rivale. Vorbim despre echipele din NFL New York Giants și New York Jets. În 2010 a devenit cel mai mare, dar și cel mai scump stadion construit vreodată în Statele Unite, valoarea lui ajungând la peste 1 miliard şi jumătate de dolari, un record care, însă, a fost depășit între timp.

Deși vorbim despre o arenă cunoscută în special pentru fotbalul american, a găzduit de-a lungul timpului și unele dintre cele mai mari derby-uri ale sportului rege. Amintim, de exemplu, de drama lui Messi din 2016, când Argentina a pierdut pe MetLife Stadium în faţa echipei din Chile, trofeul Copa America, după lovituri de departajare. Apoi, după cum știm, Argentina a luat acasă două astfel de trofee, plus titlul mondial câștigat în Qatar, în 2022.

MetLife Stadium a găzduit inclusiv cel mai urmărit meci din fotbal, El Clasico Real Madrid - Barcelona, în 2024, iar anul trecut, a fost gazda Campionatului Mondial al cluburilor, când Chelsea a învins PSG la scor de neprezentare, în fața a peste 80 de mii de spectatori.

Fanii din New Jersey au tras cu siguranță lozul câștigător. Pe lângă marea finală, MetLife Stadium va găzdui și un meci al optimilor de finală, unul din șaisprezeccimi și cinci din faza grupelor.

Printre cele mai interesante meciuri din grupe care se vor juca pe acest stadion Brazilia - Maroc și Franța - Senegal.

Antena 1, Antena 3 CNN şi Antena Play vor difuza, în această vară, cea mai mare competiție de fotbal din istorie - Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Meciurile spectacol din Canada, Statele Unite şi Mexic se văd, în exclusivitate, în Universul Antena.