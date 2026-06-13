Rusia a confiscat averea de 7 miliarde de dolari a lui Vadim Moscovici. E cea mai mare naționalizare de până acum

Ministerul de Interne din Rusia a precizat că ancheta privind cazul lui Moscovici a fost finalizată. Sursa foto: Getty Images

Autoritățile ruse au confiscat active în valoare de aproape 7,6 miliarde de dolari (550 de miliarde de ruble), asociate miliardarului încarcerat Vadim Moscovici, și le-au transferat în proprietatea statului, a anunțat Ministerul de Interne al Rusiei, joi, relatează The Moscow Times. Aceasta reprezintă cea mai amplă confiscare de active din actualul val de naționalizări.

În vârstă de 58 de ani, Vadim Moscovici este fondatorul importantului producător agricol Rusagro. Clasat pe locul 51 în topul Forbes Rusia al celor mai bogați oameni de afaceri din țară, el se află în arest preventiv din martie anul trecut.

Vadim Moscovici este acuzat de fraudă la scară largă, faliment intenționat și spălare de bani, dar și luare de mită. În același dosar a fost arestat și fostul director executiv al Rusagro, Maxim Basov.

Confiscarea evidențiază amploarea campaniei Kremlinului de aducere a activelor private sub controlul statului după invazia pe scară largă a Ucrainei în urmă cu mai bine de patru ani. În cadrul acestei campanii, afaceri estimate la aproximativ 89,7 miliarde de dolari (6.500 de miliarde de ruble) au fost deja transferate în proprietatea guvernului, potrivit sursei citate.

Ministerul de Interne din Rusia a precizat că ancheta privind cazul lui Moscovici a fost finalizată și că toate bunurile sechestrate în dosar au fost "transferate la veniturile statului".

În luna mai, Tribunalul Districtual Khamovniki din Moscova a dispus naționalizarea companiei Rusagro, una dintre cele mai mari firme agricole din Rusia. Rusagro este al doilea cel mai mare producător de carne de porc din țară, al treilea cel mai mare producător de zahăr și controlează peste 800.000 de hectare de teren agricol.

Potrivit cotidianului economic Kommersant, miliardarul Moscovici se confruntă cu acuzații de fraudă la scară largă – care se pedepsește cu maximum 10 ani de închisoare – faliment intenționat și spălare de bani – fiecare pedepsită cu până la șapte ani – și luare de mită, care se pedepsește cu maximum 15 ani.

Valoarea activelor confiscate de la Vadim Moscovici depășește mai multe alte cazuri de naționalizare de profil înalt care au remodelat peisajul de afaceri din Rusia în ultimii ani.

Printre acestea se numără:

confiscarea "imperiului de crabi" al magnatului pescuitului Oleg Kan, evaluat la aproximativ 4,3 miliarde de dolari;

Aeroportul Domodedovo din Moscova, evaluat la 4,42 miliarde de dolari;

producătorul de aur Yuzhuralzoloto, controlat de miliardarul Konstantin Strukov și estimat la aproape 2 miliarde de dolari;

activele aparținând fostului proprietar al băncii Yugra, Alexei Khotin, în valoare de aproximativ 2,76 miliarde de dolari;

producătorul de paste Makfa, evaluat la aproximativ 1,38 miliarde de dolari;

producătorul de PVC Sayanskkhimplast, evaluat la 1,27 miliarde de dolari;

dealerul auto Rolf, evaluat la circa 828 milioane de dolari.

Bloomberg a informat anterior că unii dintre asociații lui Vadim Moscovici au apelat la președintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru a interveni în acest caz. Liderul rus ar fi refuzat.

Conform sursei citate, îngrijorările unor dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia privind posibile urmăriri penale sau confiscări de active au determinat eforturi de a demonstra loialitate față de Kremlin.

Agenția a relatat că miliardarul Suleiman Kerimov, a cărui avere este estimată la 11,6 miliarde de dolari de către Bloomberg Billionaires Index, s-a oferit în timpul unei întâlniri cu ușile închise cu Putin, în martie, să contribuie cu 1,38 miliarde de dolari (100 de miliarde de ruble) la bugetul de stat.

Bloomberg a mai relatat că bugetul federal a primit ulterior 3,04 miliarde de dolari sub formă de "contribuții voluntare", după întâlnirea anuală a lui Vladimir Putin cu liderii de afaceri.