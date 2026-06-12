De la fabrica de furaje până pe raftul din supermarket: povestea nevăzută din spatele produselor alimentare bio

La Băbeni, în județul Vâlcea, se află unul dintre motoarele industriei alimentare românești. Foto: captură Antena 3 CNN

De la hrana animalelor până la produsele care ajung pe rafturile magazinelor, industria alimentară este construită dintr-un lanț în care fiecare verigă are un rol important. Fabricile de furaje, fermele, unitățile de procesare și logistica sunt susținute de investiții tot mai mari în modernizare și eficiență. Printre companiile care susțin această transformare se numără și grupul Carmistin, aflat într-un proces continuu de extindere a capacităților de producție și de dezvoltare a unor noi proiecte dedicate agriculturii bio.

La Băbeni, în județul Vâlcea, se află unul dintre motoarele industriei alimentare românești. Acolo funcționează cea mai mare fabrică de nutrețuri combinate din țară, cu o producție anuală de peste 300.000 de tone.



„Ne aflăm în camera de comandă a fabricii, fabrică care are o capacitate de 45 de tone pe oră și care este controlată de o singură persoană”, a explicat Marius Bărbulescu, director executiv FNC, echipei Antena 3 CNN.

Carmistin operează în total șase fabrici, cu o capacitate cumulată de peste 700.000 de tone pe an și cu planuri să ajungă la un milion de tone până în 2030.



Anul trecut, Carmistin a preluat de la Cargill fabrica din Craiova, iar achiziția a transformat grupul în cel mai mare producător de furaje din România.



„Am reușit să dezvoltăm businessul, în același timp am reușit să lansăm un brand nou. Cred că ne putem mândri cu o perioadă de tranziție realizată cu succes”, a spus Alina Toma, director general al companiei specializată în producția de furaje.



Capacitatea fabricii este de 25 de tone pe oră, iar produsele sale ajung la ferme din 36 de județe. Gama de furaje se adresează întregului sector zootehnic, de la păsări și porci până la bovine, oi și capre.



„Fabrica din Craiova dispune de o linie automată de 5 kg. Ea își preia singură sacii, acolo și-i umple, îi coase, aplică eticheta și ulterior e dotată cu un braț robotic, care în funcție de produsul pe care îl ambalează așază sacii de așa natură încat la final să scoată paletul complet și conform”, a explicat Marius-Cristian Grăsune, director de fabrică.



Această automatizare este parte dintr-o strategie amplă de investiții în producția furajelor.



„Avem o capacitate de 25 de tone pe oră, dar în trei-patru luni preconizăm că vom ajunge la patruzeci și cinci de tone pe oră, prin investițiile care urmează să se facă”, a spus directorul fabricii.



Mai importante decât cifrele sunt standardele după care funcționează fabrica. Fiecare lot de materie primă, fiecare rețetă și fiecare etapă a producției au un rol direct în sănătatea animalelor și în calitatea produselor care ajung ulterior pe mesele consumatorilor.



„Întotdeauna când iese o mașină de furaj pe poarta fabricii, mă gândesc că poate peste două, trei zile sau peste o lună, câteva luni se află în farfuria băieților mei. Tot ceea ce înseamnă furaj se transmite mai departe în produsul finit pe care îl consumăm - de aceea avem o atenție deosebită pe partea aceasta de calitate”, a spus Alina Toma, director general al companiei specializată în producția de furaje.



Din atenția pentru calitate s-a dezvoltat o nouă linie de business. La Urși, în comuna Leleasca din judetul Olt, Carmistin a dezvoltat o fermă ecologică certificată.

Aproape 10.000 de păsări sunt crescute în șase adăposturi mobile, cu acces permanent la exterior și la hrană bio, într-un sistem care presupune o perioadă minimă de creștere de 71 de zile.



A doua unitate bio al grupului funcționează deja la Târgu Cărbunești, în Gorj, cu 18 adăposturi, iar în județul Prahova alte 12 hale intră în procesul de certificare ecologică.



„Ne dorim ca până la sfârșitul anului 2027 să avem în total 100 de adăposturi mobile”, a spus Monica Trandafirescu, director operațional divizia BIO.



Hrana pentru toate aceste păsări este produsă la fabrica de nutrețuri combinate din Leleasca - singura unitate din România dedicată integral producției ecologice. Tot aici se află un centru de ambalare a ouălor ecologice.



Produsele certificate bio reprezintă deocamdată o mică parte din producția totală a grupului, dar planurile sunt mari. Una dintre explicații este creșterea cererii din piață.

„Cam o dată la cinci-șase săptămâni aveam tăiere de pui bio. Ca urmare a solicitarilor supermarketurilor și clienților, începând cu 15 iunie vom avea tăieri săptămânale și vom putea asigura și livra în permanență, însemnând săptămânal, pui bio către supermarketurile din piață”, a spus Gabi Crăciun, director general divizia pui.

Departe de rafturile magazinelor, în fabrici și ferme se pregătesc deja multe dintre produsele care vor ajunge pe mesele românilor în anii următori. Iar în spatele acestui proces stau investiții de sute de milioane de euro.

