Cum te amendează AI la Oradea. Șoferii care își parchează ilegal mașinile plătesc 2.500 de lei

Sistemul funcționează similar camerelor de rovinietă. Foto: capturi Antena 3 CNN

Inteligența artificială este folosită în premieră la Oradea pentru a da amenzi de circulaţie. Şoferii care își lasă mașinile pe trotuar sunt identificați automat de camere video, iar sancțiunile ajung direct acasă. Proiectul este acum testat, iar cei care greşesc sunt pentru moment doar avertizaţi, însă de luna viitoare riscă amenzi de până la 2.500 de lei.

Primăria Oradea testează un sistem care lasă tehnologia bazată pe inteligenţa artificială să facă ordine pe trotuare și pistele de biciclete. În patru dintre cele mai aglomerate zone din oraș, camerele video sunt deja conectate la un soft care recunoaște mașina, numărul de înmatriculare și calculează timpul exact de staționare.

Sistemul funcționează similar camerelor de rovinietă. Amenda este emisă automat și încărcată direct în platformele de taxe și impozite, iar proprietarul o poate plăti online sau prin poștă. Dacă proiectul va avea succes, modelul ar putea fi extins și în alte orașe din țară.

Până acum, dacă parcam mașina pe trotuar, ne uitam în stânga și în dreapta după uniforma unui polițist. De luna aceasta, în Oradea, aceste camere video, dotate cu inteligență artificială, știu exact când am oprit, ce mașină conducem și pot completa amenda în timp ce noi ne rezolvăm treburile în zonă. În această lună primim doar un avertisment, dar din iulie, o oprire de două minute pe spațiul pietonal ne va costa peste două mii de lei



Proiectul a apărut pe fondul lipsei de personal din Poliția Locală, dar și după numeroase plângeri venite din partea pietonilor.



„Nu ne interesează încasări mai mari la primărie, ci efectiv vrem ordine și disciplină și ce mai vrem important e să eficientizăm efectiv personalul nostru care îl avem angajat la Poliția Locală, adică din cei 70 de angajați pe care noi îi avem, dacă am instalat acest proiect pilot și va funcționa, înseamnă ca colegii noștri pot să meargă în alte zone, să fie mult mai eficienți”, a explicat Sebastian Lascu, city manager Oradea.





În spatele sistemului nu mai sunt agenți care patrulează pe străzi, ci algoritmi care procesează imaginile în timp real. Calculatorul identifică vehiculul, verifică baza de date și generează automat documentele necesare sancționării.



„Sunt datele de identificare ale autovehiculului, timp de staționare și un alt istoric, dacă a mai circulat prin zona respectivă.



Verifică în DRPCIV, prin stațiile de lucru conectate prin STS cu Ministerul de Interne. Cine este proprietarul. Introduce datele de identificare ale proprietarului și validează.

Ulterior se comută din alertă în note de constatare sau proces-verbal. Asta încă rămâne la latitudinea autorității locale să stabilească pașii”, a explicat Flavius Tarța, șef serviciu Direcția Patrimoniului Imobiliar.



Pentru a evita erorile, softul a fost programat să recunoască ambulanțele, mașinile de intervenție sau riveranii autorizați. De asemenea, cei care fac aprovizionare în intervalele legale nu vor fi sancționați. Pentru restul șoferilor însă, amenzile sunt usturătoare: între 2.000 și 2.500 de lei, chiar și pentru o oprire de doar câteva minute pe trotuar.



