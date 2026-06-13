Simona Halep s-a retras oficial din tenis, după ce a scris istorie în sportul alb: „A fost greu, dar frumos. Nu regret nimic”

Simona Halep este prima româncă ce a devenit lider al clasamentului WTA. Foto: Getty Images

Au fost clipe emoționante sâmbătă pe BT Arena din Cluj-Napoca, unde Simona Halep și-a încheiat oficial cariera, după ce a scris istorie în tenisul mondial. Este în continuare prima română care a devenit lider al clasamentului WTA și singura care a câștigat două titluri de Grand Slam la simplu, iar performanța ei din 2013, când a cucerit șase titluri într-un singur an calendaristic rămâne una de neuitat. Într-un mesaj emoționant de rămas bun, Halep a mulțumit României și le-a urat sportivilor care calcă pe urmele ei să o depășească, relatează Agerpres.

Simona Halep și-a anunțat retragerea pe 4 februarie 2025, la Cluj-Napoca, după o carieră remarcabilă în care a acumulat 24 de titluri WTA, două trofee de Grand Slam și 64 de săptămâni petrecute pe locul 1 mondial.

Sâmbătă, pe BT Arena a avut loc un eveniment de gală pentru a marca încheierea oficială a carierei Simonei Halep, în cadrul celei de-a VII-a ediţii a Sports Festival.



În faţa unei săli arhipline, vizibil emoţionată, Halep a transmis un mesaj de recunoştinţă fanilor şi ţării: „Mulţumesc României, aici m-am născut, aici am crescut (...) Vă mulţumesc din suflet pentru că nu v-aţi îndoit de mine atunci când mi-a fost greu”.



Evenimentul, marcat de momente de înaltă încărcătură emoţională, a adus laolaltă mari legende ale sportului românesc, printre care Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase şi Virginia Ruzici, dar şi personalităţi internaţionale din tenis, precum foştii antrenori ai sportivei, Darren Cahill şi Daniel Dobre, arbitrul Kader Nuni şi jucătorii de top Elina Svitolina şi Gael Monfils.



Pentru prima dată în acelaşi loc, publicul a putut admira toate trofeele cucerite de Simona Halep de-a lungul carierei.

În plus, terenul de joc de la BT Arena a fost personalizat în mod simbolic în două culori: verde pentru titlul de la Wimbledon şi portocaliu pentru cel de la Roland Garros. Cu această ocazie, vicepreşedintele Federaţiei Române de Tenis, Daniel Dobre, i-a înmânat sportivei un trofeu special din partea forului naţional.

„A fost greu, dar în cele din urmă a fost frumos”

În cadrul galei au fost proiectate, în premieră, imagini din viaţa de familie şi din cariera fostului număr unu mondial, pe fundalul sonor al piesei „The Winner Takes It All” (Abba), interpretată live de Loredana Groza, cea care a şi deschis spectacolul.



„Este foarte special pentru că aici este toată viaţa mea. Aceste trofee, aceşti oameni care m-au susţinut tot timpul, chiar şi atunci când am avut momente grele, au fost alături de mine şi mi-au dat o energie bună. Toate imaginile pe care tocmai le-am văzut pe ecrane... este viaţa mea, toţi oamenii care au fost lângă mine şi, să ştiţi, fiecare zi a fost o zi specială. A fost greu, dar în cele din urmă a fost frumos. Aşa că nu regret nimic şi vreau doar să mulţumesc vieţii şi universului pentru tot ceea ce am primit”, a declarat Halep.



Gala a inclus şi o serie de meciuri demonstrative de simplu şi dublu, în care au fost implicaţi Simona Halep, Andrei Pavel, Elina Svitolina şi Gael Monfils, aceştia oferind un spectacol plin de faze amuzante şi execuţii tehnice spectaculoase.

Într-un moment simbolic dedicat viitorului tenisului românesc, Halep a schimbat câteva mingi pe teren cu o tânără jucătoare din Cluj-Napoca, în vârstă de 8 ani.



La finalul galei, fosta sportivă a mulţumit tuturor celor care i-au marcat destinul, de-a lungul carierei.



„A venit momentul să-mi iau rămas bun. Ştiu că poate o să fie ultima dată oficial când vorbesc ca sportivă, fostă sportivă. Dar astăzi o să vorbesc despre mine şi despre voi, care m-aţi susţinut atât la bine, cât şi la rău. Atunci când mi-a fost foarte greu în carieră, voi mi-aţi fost alături şi mi-aţi oferit sprijinul de care aveam nevoie.

Nu v-aţi îndoit de mine, ceea ce a însemnat enorm şi mi-a dat încredere să lucrez şi să merg mai departe. Vă mulţumesc din suflet pentru acest lucru. Dumneavoastră şi celor care sunt la televizor, pentru că sunt multe inimi şi acolo, care bat alături de noi în seara aceasta. Toţi cei care sunt prezenţi aici în sală, care au fost prezenţi în viaţa mea, m-au ajutat.

La fiecare pas să ajung în vârful piramidei şi, fără aceşti oameni, poate că ar fi fost mai greu, poate nu aş fi reuşit. Toţi au contat foarte mult şi au pus câte o cărămidă la această casă, cum îmi place mie să spun, care a fost cariera mea. Vă mulţumesc mult de tot pentru asta”, a afirmat ea.



Halep a amintit şi rolul esenţial al partenerilor comerciali, dar mai ales al familiei.



„Sponsorilor de atunci, care pe rând m-au susţinut şi, atunci când mi-a fost greu, nu au renunţat la mine, nu au renunţat să creadă în mine şi asta a contat foarte mult, poate mai mult decât sportul - a contat că au avut încredere în mine ca om.

Mulţumesc României, aici m-am născut, aici am crescut, pentru oamenii frumoşi care sunt la noi în ţară, care au iubit sportul, care au iubit acest sport pe care eu l-am practicat, care au venit pe Stadionul Naţional să vadă trofeele mele”, a spus Halep.

Iar, în final, a avut un mesaj pentru cei care aspiră la o carieră ca cea pe care a avut-o ea.

„Au fost momente de neuitat pentru mine şi sper din suflet ca în urma acestui copil care a fost astăzi aici să fie cât mai mulţi campioni, să mă ajungă sau chiar să mă şi depăşească, pentru că sportul e frumos şi ne bucură pe noi”, a conchis Halep.

Simona Halep este prima româncă ce a devenit lider al clasamentului WTA (Women's Tennis Association), ocupând prima poziție în ierarhia tenisului mondial feminin timp de 64 de săptămâni în total, între 2017 și 2019, potrivit site-ului oficial WTA.