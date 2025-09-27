Simona Halep împlineşte 34 de ani. Înainte de ziua ei, a anunţat că a intrat pe piața vinurilor, alături de tatăl său

Procesul de dezvoltare a cramei familiei Halep, situată în judeţul Constanţa, a decurs rapid. Sursa foto: Instagram / Simona Halep

La 34 de ani, Simona Halep, fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros, își reinventează cariera în afara terenului de tenis. Retrasă din competiții, sportiva a pregătit un proiect ambițios în județul Constanța: deschiderea unei crame care să îi poarte amprenta și să devină un nou punct de atracție pentru iubitorii de vinuri. Totodată, ea deţine afaceri în domeniul imobiliar și în turism. În plus, fosta numărul 1 WTA a dezvăluit că, după retragerea din tenis, și-a propus să învețe să joace golf și să aibă în continuare grijă de corpul ei. Sâmbătă, "Regina zgurii" îşi va petrece ziua de naştere alături de familie şi apropiaţi.

Simona Halep împlineşte 34 de ani pe 27 septembrie

Simona Halep, dublă câștigătoare de Mare Șlem și fost lider mondial WTA, împlineşte astăzi, 27 septembrie, frumoasa vârstă de 34 de ani. Ea îşi va petrece ziua de naştere în compania persoanelor importante din viaţa sa.

"Regina zgurii", aşa cum a fost supranumită, a dezvăluit într-un interviu că, după retragerea din tenis, și-a propus să fie atentă cu al ei corp, dar şi să învețe să joace golf. Primele zile cu crosa de golf în mână le-a trăit în perioada în care a fost suspendată din tenis pentru acuzațiile de dopaj, iar această disciplină sportivă este noua ei "dragoste".

