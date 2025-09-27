Simona Halep împlineşte 34 de ani. Înainte de ziua ei, a anunţat că a intrat pe piața vinurilor, alături de tatăl său

La 34 de ani, Simona Halep, fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros, își reinventează cariera în afara terenului de tenis. Retrasă din competiții, sportiva a pregătit un proiect ambițios în județul Constanța: deschiderea unei crame care să îi poarte amprenta și să devină un nou punct de atracție pentru iubitorii de vinuri. Totodată, ea deţine afaceri în domeniul imobiliar și în turism. În plus, fosta numărul 1 WTA a dezvăluit că, după retragerea din tenis, și-a propus să învețe să joace golf și să aibă în continuare grijă de corpul ei. Sâmbătă, "Regina zgurii" îşi va petrece ziua de naştere alături de familie şi apropiaţi.
Simona Halep împlineşte 34 de ani pe 27 septembrie
Simona Halep, dublă câștigătoare de Mare Șlem și fost lider mondial WTA, împlineşte astăzi, 27 septembrie, frumoasa vârstă de 34 de ani. Ea îşi va petrece ziua de naştere în compania persoanelor importante din viaţa sa.
"Regina zgurii", aşa cum a fost supranumită, a dezvăluit într-un interviu că, după retragerea din tenis, și-a propus să fie atentă cu al ei corp, dar şi să învețe să joace golf. Primele zile cu crosa de golf în mână le-a trăit în perioada în care a fost suspendată din tenis pentru acuzațiile de dopaj, iar această disciplină sportivă este noua ei "dragoste".
Sportiva din Constanța a mărturisit că lovește foarte bine cu crosa de golf, însă, a ţinut să sublinieze că mai are de lucrat la acest capitol.
Mai mult, Simona Halep s-a mutat la câțiva kilometri de București, într-o zonă luxoasă, pentru a fi cât mai aproape de noua ei pasiune, potrivit DigiSport.
După imobiliare şi turism, Simona Halep s-a implicat și în viticultură
Dublă câștigătoare de Mare Șlem și fost lider mondial WTA, Simona Halep a făcut un nou pas în afaceri şi a intrat pe piața viticolă. Ea a investit în construcția unei crame în județul său natal, Constanța. Publicaţia Money a scris că vedeta şi-a ajutat familia să cumpere în 2020 mai multe terenuri viticole, în valoare de aproape 500.000 de euro.
Crama familiei Halep este amplasată în satul Culmea, județul Constanța. Sursa foto: Instagram / Simona Halep
"Bucuria tatălui meu!" este mesajul scris de Simona Halep pe contul ei de Instagram, unde a împărtăşit cu urmăritorii săi fotografii din crama tatălui său, Stere Halep, în vârstă de 63 ani. Cei doi au degustat primul vin produs în crama familiei.
Potrivit sursei citate, cel care a depus actele necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) este tatăl fostei tenismene, Stere Halep. Iar oficialii de la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a uavizat planul, stabilind că nu necesită evaluare de mediu.
Aproape 40 de milioane de euro din câștigurile sale impresionante din tenis au fost folosite de Simona Halep ca să dezvolte afaceri în domeniul imobiliarelor și în turism.
Meciul de retragere are loc în iunie 2026
Simona Halep, una dintre cele mai mari campioane din istoria tenisului românesc, își va lua adio de la cariera sportivă printr-un meci de retragere programat în iunie 2026. Evenimentul va fi organizat cu fast, iar pe teren se vor afla nume importante din tenisul mondial, alături de sportiva care a adus României două titluri de Grand Slam și a scris istorie ca lider mondial WTA. Va fi o ocazie emoționantă, atât pentru fanii care i-au urmărit fiecare pas în carieră, cât și pentru Halep, care va închide astfel un capitol impresionant.
Jurnaliştii publicaţiei tennisuptodate.com au scris recent: "Simona Halep a luminat terenul de tenis de fiecare dată când a pășit pe el, câștigând două titluri de Grand Slam și ocupând locul 1 mondial timp de 64 de săptămâni. Acum retrasă, ea se confruntă cu dificultăți în a se adapta la viața departe de teren.
Românca și-a confirmat retragerea din sport la începutul acestui an, după ce a încercat să revină în urma unei suspendări reduse pentru dopaj. Revenirea ei nu a mai adus-o la nivelul pe care îl avusese odinioară, iar Halep a renunțat după înfrângerea din primul tur la Transylvania Open".
Meciul de retragere al Simonei Halep nu va fi doar un moment sportiv, ci și o celebrare a parcursului său profesional. Organizatorii pregătesc un spectacol memorabil, care să reflecte respectul și admirația de care Halep se bucură pe plan internațional. Atmosfera va fi una încărcată de emoții, cu tribune pline și aplauze dedicate unei campioane care a inspirat generații întregi de tineri sportivi și a demonstrat ce înseamnă munca, perseverența și pasiunea pentru tenis.