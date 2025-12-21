FCSB - Rapid, 2-1 în Superliga: Posesie 50-50 şi două penalty-uri. Rezumatul meciului

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

FCSB a câştigat, duminică seară, derby-ul împotriva giuleştenilor de la Rapid Bucureşti cu scorul de 2 la 1, pe Arena Naţională. Meciul a fost marcat de două penalty-uri, unul în favoarea Roş-Albaştrilor şi unul în favoarea Alb-Vişiniilor, iar posesia a fost de 50-50.

FCSB învinge Rapid cu 2-1. Rezumatul meciului

FCSB a deschis scorul în minutul 24 prin căpitanul Olaru, după ce Bîrligea i-a poziţionat mingea în afara careului. Campioana României a condus tot meciul, distanţându-se de Rapid în minutul 75. Roş-Albaştrii au primit un penalty după un henţ al rapidiştilor, iar Tănase a marcat scorul de 2 la 0.

Rapidiştii au redus diferenţa în minutul 86, după un fault comis în careu de Graovac, care a primit şi un cartonaş galben. În urma loviturii de pedeapsă, Dobre a trimis mingea direct pe centrul porţii lui Târnovanu. Petrila a fost şi el aproape să inscrie un gol superb cu capul, însă mingea a trecut pe lângă bară.

FCSB a primit trei cartonaşe galbene: Creţu (21), Pantea (69) şi Graovac (84, va rata meciul următor).

Rapid Bucureşti a primit patru cartonaşe galbene: Vulturar (4), Petrila (43), Borza (50), Kramer (83).

Potrivit statisticilor de pe Flashscore, FCSB a avut 50% posesie, cu 12 şuturi totale, 4 pe poartă şi două ocazii mari, în timp ce Rapid a avut tot 50%, dar 9 şuturi totale, 3 pe poartă şi două ocazii mari.

După meci, FCSB se află pe locul 9 cu 31 de puncte, iar Rapid rămâne lider provizoriu, cu 39 de puncte.

Clasament în Superliga după FCSB - Rapid

Rapid Bucureşti - 39 de puncte FC Botoşani - 38 de puncte Dinamo Bucureşti - 38 de puncte Universitatea Craiova - 37 de puncte FC Argeş - 34 de puncte Oţelul Galaţi - 33 de puncte "U" Cluj - 33 de puncte UTA Arad - 32 de puncte FCSB - 31 de puncte Farul Constanţa - 27 de puncte CFR Cluj - 26 de puncte Unirea Slobozia - 21 de puncte Petrolul Ploieşti - 20 de puncte Csikszereda M. Ciuc - 16 puncte FC Hermannstadt - 13 puncte Metaloglobus Bucureşti - 11 puncte