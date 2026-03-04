Donald Trump afirmă că "nu-i pasă" dacă Iranul va absenta de la Cupa Mondială 2026

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii. Sursa colaj foto: Getty Images

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat că "nu-i pasă" dacă selecţionata Iranului va absenta de la Cupa Mondială de fotbal din această vară (11 iunie - 19 iulie), ca urmare a conflictului care a izbucnit în Orientul Mijlociu, scrie Politico, conform Agerpres.

Iran a fost prima echipă calificată la CM 2026, dar când FIFA a convocat o reuniune de planificare pentru naţiunile participante, săptămâna aceasta la Atlanta (SUA), Iranul a fost singura ţară care a lipsit.

Această absenţă a alimentat întrebările cu privire la faptul dacă Teheranul va trimite o echipă în Statele Unite pentru turneul din această vară, în contextul unui război regional care ar putea escalada, şi dacă guvernul SUA le-ar permite oficialilor iranieni să intre în ţară dacă aceştia vor decide să participe la competiţie

"Chiar nu-mi pasă" dacă Iranul participă, a declarat Donald Trump pentru Politico, într-un interviu exclusiv publicat marţi.

"Cred că Iranul este o ţară foarte grav învinsă. Sunt la capătul puterilor", a adăugat liderul american.

Organismul de conducere a fotbalului, FIFA, care a refuzat să comenteze, a încercat mult timp să împiedice geopolitica să umbrească Cupa Mondială, care se va desfăşura în cele mai mari trei ţări din America de Nord.

Însă, având în vedere războiul în desfăşurare, în care o gazdă a turneului a atacat un participant, care, la rândul său, a lansat atacuri asupra altor naţiuni concurente, perspectiva ca jucătorii iranieni – şi potenţial oficialii legaţi de guvern – să călătorească în SUA devine rapid unul dintre cele mai sensibile puncte de criză din lumea sportului, scrie Politico.

Iranul urmează să joace cu Noua Zeelandă (15 iunie) şi Belgia (21 iunie), la Los Angeles, precum şi împotriva Egiptului (26 iunie), la Seattle, în prima fază a Cupei Mondiale. Dacă atât SUA, cât şi Iranul termină pe locul doi în grupele lor, cele două ţări s-ar putea înfrunta într-un meci eliminatoriu, pe 3 iulie la Dallas.

După loviturile aeriene americane şi israeliene din Iran, care au aruncat regiunea într-un conflict deschis, cel mai înalt responsabil al fotbalului iranian a declarat că ţara sa ar putea decide să nu trimită selecţionata la turneul final din America de Nord.

''Ceea ce este sigur e că, după acest atac, nu ne putem aştepta să abordăm Cupa Mondială cu speranţă", a declarat Mehdi Taj, preşedintele Federaţiei de fotbal din Iran, pentru site-ul iranian de informaţii sportive Varzesh3, după loviturile aeriene.