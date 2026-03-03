Cristiano Ronaldo nu a părăsit Arabia Saudită, deși se zvonea că a plecat. Meciurile din Saudi Pro League continuă în ciuda războiului

Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo se află încă în Arabia Saudită, în ciuda zvonurilor potrivit cărora ar fi părăsit ţara cu avionul său privat din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Marţi, s-a anunţat că avionul privat al jucătorului de 41 de ani ar fi părăsit, luni seară, teritoriul Arabiei Saudite, scrie Agerpres.



Arabia Saudită şi alte state din Golful Persic care au pe teritoriul lor baze militare americane au fost lovite ca măsură de retaliere de lovituri trimise de forţele militare din Iran după ce SUA şi Israelul lansaseră, sâmbătă, un atac împotriva regimului de la Teheran.



Totuşi, potrivit Press Association, Ronaldo încă se află în Arabia Saudită, meciurile din calendarul intern din Saudi Pro League fiind programate de joi până sâmbătă, acestea urmând să se desfăşoare conform planificării.



Echipa Al Nassr, la care joacă portughezul, primeşte vizita formaţiei Neom, sâmbătă, la Riad, unde marţi s-a relatat faptul că ambasada SUA a fost lovită de mai multe drone iraniene.



În Emiratele Arabe Unite, altă ţară lovită de Iran, jucătorii de tenis au fost forţaţi să evacueze terenul la un meci din circuitul ATP Challenger după atacul unei drone asupra unui terminal de petrol din apropiere.



Ulterior, ATP a confirmat că meciurile de la Fujairah Challenger au fost suspendate întreaga zi după alerta de securitate.



„În conformitate cu protocoalele de securitate stabilite, jocul a fost suspendat imediat, iar jucătorii, oficialii şi personalul au fost direcţionaţi către zone sigure”, a transmis un purtător de cuvânt al ATP.



„Sănătatea, siguranţa şi bunăstarea jucătorilor, a staffurilor şi a personalului turneului reprezintă prioritatea noastră. După consultări cu autorităţile locale şi consilierii de securitate, meciurile au fost anulate pentru restul zilei ca măsură de precauţie. Vom continua să monitorizăm situaţia atent şi vom reveni cu detalii suplimentare de îndată”, conform ATP.