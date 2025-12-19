AEK Atena - Universitatea Craiova, 3-2. Craiova ratează dramatic calificarea în play off-ul Conference League

1 minut de citit Publicat la 00:16 19 Dec 2025 Modificat la 00:16 19 Dec 2025

Foto: Agerpres

Universitatea Craiova a întâlnit echipa elenă AEK Atena vineri seară, în ultima etapă din faza ligii Conference League. Meciul a fost disputat pe OPAP Arena, din Atena.

Pentru Craiova a marcat Baiaram şi Cicăldău, în minutele 30 şi 59, iar pentru Atena a înscris Vida, Kutesa şi Jovic, în minutele 65, 90+8 şi 90+15

Craiova ratează calificarea în play off-ul Conference League

Craiova a ratat astfel calificarea în primăvara europeană, după ce a condus tot meciul. Un penalty a venit chiar în ultimul minut, iar Jovic a marcat. Potrivit statisticilor de pe Falshscore, meciul a fost echilibrat. Universitatea Craiova a avut 48% posesie, cu 15 şuturi totale şi 5 pe poartă, în timp ce AEK Atena a avut 52% posesie, 19 şuturi totale şi 5 pe poartă.

Clasamentul Conference League după faza ligii

Astfel, clasamentul după faza ligii arată astfel: (1) Strasbourg, (2) Rakow, (3) AEK Atena, (4) Sparta Praga, (5) Vallecano, (6) Shakhtar, (7) Mainz, (8) AEK Larnaca, (9) Lausanne, (10) Crystal Palace, (11) Lech, (12) Samsunspor, (13) Celje, (14) Alkmaar, (15) Fiorentina, (16) Rijeka, (17) Jagiellonia, (18) Omonia, (19) Noah, (20) Drita, (21) KuPS, (22) Shkendija, (23) Zrinjski, (24) Sigma Olomouc, (25) Universitatea Craiova, (26) Lincoln, (27) Dinamo Kiev, (28) Legia Varşovia, (29) Slovan Bratislava, (30) Breidablik, (31) Shamrock Rovers, (32) Hacken, (33) Hamrun, (34) Shelbourne, (35) Aberdeen, (36) Rapid Viena.