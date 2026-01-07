„Apa e neagră”. Zeci de mii de oameni din Argeș nu au apă de băut. Plătesc însă apa menajeră, murdară, la preț de apă potabilă

Este revoltă la Curtea de Argeș și în alte trei comune învecinate. Apa de la robinet este neagră, iar de aproape trei luni oamenii nu mai au apă potabilă din cauza golirii barajului Vidraru. Acum, situația s-a agravat, deoarece apa este atât de murdară încât nu mai poate fi folosită nici măcar pentru igienă.
Aproximativ 40.000 de oameni din județul Argeș nu au apă potabilă de la începutul lucrărilor de golire a Barajului Vidraru, necesare pentru retehnologizare.
Dacă până acum apa de la robinet mai putea fi folosită pentru igienă, situația s-a agravat în ultimele zile. Apa curge plină de nisip și foarte murdară, iar localnicii spun că nu o mai pot folosi nici măcar pentru spălat.
„Cumpărăm apă și pentru spălat. Eu nu știu cum își permit cei de la primărie, cei de la Aquaterm să ia bani de apă potabilă, când ea nu e nici menajeră bună”, a spus un localnic revoltat.
Pentru apa de băut, oamenii apelează în continuare la izvoare sau cumpără apă din magazine. Chiar şi aşa, plătesc apa murdară de la robinet la preț de apă potabilă.
„Nu avem apă potabilă. Vine numai cu pământ, nu putem folosi nici la baie. Nu-mi vine să mai dau drumul nici la mașina de spălat. Vă dați seama că tot nisip și noroiul vine mașina de spălat”, a spus o femeie.
„Am ajuns să cărăm apă pentru mâncare și pentru ce ne trebuie. Apa e neagră, deci e neagră pur și simplu”, a adăugat un alt bărbat.
Autoritățile nu au o estimare a momentului în care se va rezolva această problemă. Mai mult, spun că prețul apei nu poate fi schimbat, chiar dacă nu respectă parametrii de calitate din contract.
Ştiri video recomandate