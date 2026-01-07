„Apa e neagră”. Zeci de mii de oameni din Argeș nu au apă de băut. Plătesc însă apa menajeră, murdară, la preț de apă potabilă

Aproximativ 40.000 de oameni din județul Argeș nu au apă potabilă de la începutul lucrărilor de golire a Barajului Vidraru, necesare pentru retehnologizare.

Dacă până acum apa de la robinet mai putea fi folosită pentru igienă, situația s-a agravat în ultimele zile. Apa curge plină de nisip și foarte murdară, iar localnicii spun că nu o mai pot folosi nici măcar pentru spălat.



„Cumpărăm apă și pentru spălat. Eu nu știu cum își permit cei de la primărie, cei de la Aquaterm să ia bani de apă potabilă, câ nd ea nu e nici menajeră bună”, a spus un localnic revoltat.