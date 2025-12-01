Oameni lăsați de două săptămâni fără apă din cauza golirii Lacului Vidraru. Abia de Ziua Națională le-au fost trimise cisterne cu apă

Exercițiu de deversare controlată a apei din lacul Vidraru. Autoritățile au emis şi un mesaj Ro-Alert. Sursa foto: Ioana Făcăleaţă / Facebook

De Ziua Națională, oamenii din Curtea de Argeș și trei localități învecinate au stat cu ochii pe robinete. Nu au apă potabilă de la jumătatea lunii noiembrie. Cine poate, cară cu bidoanele de la izvoare. Alți oameni cumpără de la magazine. O cisternă de mare capacitate a fost trimisă tocmai din Timiș în Argeș, ca oamenii să primească apă potabilă. Dar nici această apă nu poate ajunge la oameni deocamdată. Se așteaptă rezultatele analizelor care vor mai dura vreo două zile.

De mai bine de două săptămâni, locuitorii din oraşul Curtea de Argeş şi din trei localităţi învecinate nu au apă potabilă. Şi abia sâmbătă, după aceeaşi situaţie apărută în Câmpina, Guvernul a trimis o cisternă de mare capacitate pentru apă potabilă.



„Apa la cetăţeni am început să o distribuim de joi seara. Am adus şi o cisternă pentru a aproviziona cu apă potabilă, de vreo 30 de tone, dar procedurile durează. Cisterna este încărcată cu apă, dar aşteptăm rezultatele la analize că altfel nu putem să începem distribuirea şi din cisternă”, a spus Constantin Panțurescu, primarul municipiului Curtea de Argeș.



Problemele au început odată cu primul exercițiu de deversare care a avut loc la Barajul Vidraru.



„Retehnologizarea asta la baraj trebuia făcută de atâta vreme, nu ştia nimeni ce se poate întâmpla, că se poate ajunge la golirea lacului la vana de fund la probe. Se pare că în momentul ăla a fost şi un fenomen de inversie, s-a răscolit prea mult din mâl”, a explicat Constantin Panțurescu, primarul municipiului Curtea de Argeș.



40.000 de oameni beau apă de la izvoare sau cumpără apă îmbuteliată, pentru că apa care curge la robinete nu este potabilă. Turbiditatea depășită o face imposibil de băut. Spitalul din municipiu primește apă îmbuteliată pentru mâncare. La fel și câteva persoane care se încadrează în categoria vulnerabilă. În rest, fiecare se descurcă cum poate.

100.000 de oameni din 13 localitați nu au apă

Probleme au fost și la Barajul Paltinu, iar peste 100.000 de oameni din 13 localități au rămas fără apă.

Apele Române au anunțat, duminică, că reluarea furnizării apei potabile în localitățile afectate de problemele apărute la lacul de acumulare Paltinu va fi posibilă după cel puțin 72 de ore de la încetarea precipitațiilor și doar dacă scade turbiditatea.

Astfel, Apele Române au revenit cu solicitarea către Guvern de a declara stare de urgență în zonele afectate, pentru a putea adopta mai ușor măsuri care să vină în sprijinul comunităților de acolo.

Deocamdată, premierul Ilie Bolojan a aprobat solicitarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) de a distribui apă potabilă în zonele afectate.