xAI, compania lui Elon Musk, atrage 20 de miliarde de dolari, în plin scandal legat de deepfake-urile Grok

Elon Musk. sursa foto: Getty

Compania de inteligență artificială a lui Elon Musk a anunțat marți că a atras 20 de miliarde de dolari în cea mai recentă rundă de finanțare, în timp ce chatbotul său emblematic, Grok, se confruntă cu reacții negative din cauza generării de imagini sexualizate, fără consimțământ, ale femeilor și fetelor, relatează The Guardian.

Runda de finanțare Series E a xAI a inclus investitori importanți, printre care Nvidia, Fidelity Management and Resource Company, fondul suveran al Qatarului și Valor Equity Partners – firma de investiții private a prietenului apropiat al lui Musk și fost membru Doge, Antonio Gracias.

Potrivit comunicatului xAI, finanțarea a depășit ținta inițială de 15 miliarde de dolari. Compania a evidențiat capacitățile de generare de imagini ale chatbotului Grok în anunțul privind noua rundă de finanțare.

xAI nu se bucură de aceeași notorietate ca rivalul său OpenAI, compania din spatele ChatGPT, și a fost criticată în mod repetat pentru generarea de dezinformare, conținut antisemit și, mai recent, materiale sexuale potențial ilegale.

Cu toate acestea, compania a reușit să obțină contracte guvernamentale și investiții de ordinul miliardelor de dolari, pe fondul boomului din domeniul inteligenței artificiale. Cea mai recentă rundă de finanțare are loc într-un moment de presiune intensă asupra companiei, parlamentari din mai multe țări cerând explicații cu privire la conținutul produs de Grok.

În ultima săptămână, Grok a răspuns la zeci de mii de solicitări ale utilizatorilor de pe platforma X, care au cerut chatbotului să elimine hainele femeilor din imagini sau să le prezinte în ipostaze sexualizate. Multe dintre solicitări au inclus imagini ale unor femei care nu și-au dat consimțământul pentru a fi „dezbrăcate” digital, inclusiv Ashley St Clair, mama – aflată în conflict cu Musk – a unuia dintre copiii acestuia.

„M-am simțit îngrozită, m-am simțit violată, mai ales când am văzut rucsacul copilului meu mic în fundal”, a declarat St Clair pentru The Guardian, adăugând că plângerile sale adresate platformei X nu au avut niciun rezultat. Solicitarea de comentarii transmisă de The Guardian companiei xAI a primit un răspuns automat: „Legacy Media Lies”.

Unele dintre imaginile generate de Grok au inclus fotografia unei fete de 12 ani, pe care chatbotul a modificat-o pentru a elimina hainele reale și a o prezenta îmbrăcată într-un bikini. Alte imagini sugestive au inclus copii de doar 10 ani. Chatbotul a publicat vineri o scuză, în care a afirmat că deficiențele sistemelor sale de protecție au dus la generarea de imagini cu minori, însă în zilele următoare a continuat să producă imagini sexualizate cu copii.

xAI caută investiții de mai multe luni, în timp ce încearcă să își extindă capacitățile modelelor sale de inteligență artificială și să construiască centre de date de mari dimensiuni în Memphis, Tennessee. Compania a susținut că noua finanțare va sprijini misiunea sa principală de „a înțelege universul”.

Miniștri francezi au raportat vineri conținutul generat de Grok către procurori și au sesizat autoritățile de reglementare din domeniul media pentru a stabili dacă imaginile încalcă Actul Uniunii Europene privind serviciile digitale.

Liz Kendall, secretarul britanic pentru tehnologie, a condamnat marți deepfake-urile generate de Grok drept „îngrozitoare și inacceptabile” și a cerut autorității de reglementare Ofcom să ia măsuri. Ofcom a anunțat pe X că a luat legătura cu xAI pentru a evalua dacă se impune o investigație. În Statele Unite, unde xAI își are sediul, reacțiile parlamentarilor au fost comparativ mai rezervate.

Compania a făcut un anunț similar de finanțare și în iulie anul trecut, în timpul unei alte controverse legate de Grok. La o săptămână după ce chatbotul a început să publice conținut antisemit și ideologie pro-nazistă, inclusiv autodescrierea drept „MechaHitler”, xAI a anunțat că a obținut un contract cu Pentagonul american, în valoare de aproape 200 de milioane de dolari.