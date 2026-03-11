O bombă uriașă neexplodată a fost găsită în Dresda și a dus la cea mai mare evacuare a orașului de până acum

O bombă uriașă neexplodată a fost găsită în Dresda și a dus la cea mai mare evacuare a orașului de până acum. FOTO: Profimedia Images

O mare parte din centrul orașului german Dresda a fost evacuată, după descoperirea unei bombe britanice de mari dimensiuni, neexplodate, din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, scrie BBC. Aceasta este cea mai amplă evacuare de până acum din oraș pentru un astfel de incident.

Bomba de 250 de kilograme a fost găsită în apropierea fostului pod Carola, care s-a prăbușit în fluviul Elba în 2024.

Brigada de pompieri din Dresda a anunțat că aceasta este cea mai amplă evacuare de până acum din oraș pentru un astfel de incident, fiind afectați aproximativ 18.000 de locuitori, turiști și navetiști.

O mare parte din centrul vechi a fost izolată, inclusiv unele dintre cele mai cunoscute clădiri ale orașului, precum celebra biserică luterană Frauenkirche, Palatul Residenzschloss și Opera Semper. Un tenor britanic, Stephen Chaundy, care lucrează în prezent la Opera Semper, a declarat pentru BBC că repetițiile programate pentru miercuri au fost anulate.

Sediul poliției, parlamentul landului Saxonia, mai multe ministere, cămine de bătrâni și centre de îngrijire, grădinițe și alte instituții sociale se află, de asemenea, în zona evacuată.

Autoritățile au pus la dispoziție spații de cazare de urgență la Centrul Expozițional din Dresda, iar autobuze și tramvaie suplimentare vor circula către această locație.

Nu se știe cât timp va dura neutralizarea bombei.

Dresda a fost atacată de aviația britanică la 13 februarie 1945. În zilele care au urmat, britanicii și aliații lor americani au lansat aproape 4.000 de tone de bombe asupra orașului. Furtuna de foc care a urmat a ucis 25.000 de oameni și a devastat centrul orașului, cunoscut cândva drept „Cutia cu bijuterii” datorită arhitecturii sale baroce și rococo.

Atacul asupra Dresdei rămâne unul dintre cele mai controversate acte ale Aliaților din Al Doilea Război Mondial. Unii spun că a fost justificat din punct de vedere strategic, în timp ce alții susțin că a fost o crimă de război.

Alte patru bombe au fost găsite anul trecut, în timpul lucrărilor de demolare de la podul Carola.