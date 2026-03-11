Kim Jong Un și-a luat fiica minoră și la teste cu rachete, după ce a dus-o la trageri cu pușca cu lunetă

Kim Jong Un și-a luat fiica minoră și la teste cu rachete FOTO: KCNA

Liderul nord-coreean Kim Jong Un și fiica lui adolescentă au urmărit teste cu rachete strategice de croazieră lansate de pe o navă de război, a anunțat miercuri presa de stat, în timp ce Coreea de Nord a amenințat cu reacții la exercițiile militare comune ale SUA și Coreei de Sud.

Imagini publicate de Korean Central News Agency îi arătat pe cei doi într-o sală de conferințe, privind un ecran pe care se vedea lansarea armelor de pe Choe Hyon, un distrugător naval nou, inaugurat acum un an.

Kim a urmărit lansările de rachete prin intermediul unei transmisiuni video marți și a subliniat necesitatea menținerii „unei descurajări nucleare puternice și fiabile”, a relatat KCNA într-un material în care fiica lui nu este menționată, potrivit NBC News.

Fata, despre care se spune că se numește Kim Ju Ae și ar avea aproximativ 13 ani, și-a însoțit tatăl la numeroase evenimente importante, inclusiv parade militare și lansări de arme, încă de la sfârșitul anului 2022. Luna trecută, agenția de informații a Coreei de Sud a spus că Kim Jong Un este foarte aproape de a o desemna drept succesoarea lui.

KCNA a spus că rachetele au lovit insule-țintă aflate în largul coastei vestice a Coreei de Nord. Agenția l-a citat pe Kim Jong Un spunând că lansările au avut scopul de a demonstra postura strategică ofensivă a marinei și de a familiariza trupele cu lansările de armament.

Kim Jong Un a observat personal lansări similare de rachete de croazieră de pe distrugătorul Choe Hyon și săptămâna trecută, însă fiica lui nu a fost prezentă la acel eveniment.

Lansările de rachete de marți au avut loc după începerea exercițiilor militare de primăvară ale SUA și Coreei de Sud, pe care Coreea de Nord le consideră o repetiție pentru o invazie.

Marți, sora lui Kim Jong Un, care are o poziție oficială de rang înalt, Kim Yo Jong, a avertizat că exercițiile arată din nou „repulsia înrădăcinată” a SUA și Coreei de Sud față de Coreea de Nord. Ea a spus că țara ei îi va „convinge pe inamici de puterea descurajării noastre de război”.

Exercițiul de 11 zile Freedom Shield, care a început luni, este în mare parte un exercițiu de comandament simulat pe computer și va fi însoțit de un program de antrenament pe teren. Coreea de Nord reacționează adesea la aceste două tipuri de antrenamente prin propriile teste de armament.