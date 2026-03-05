Kim Jong Un a participat la testele unui distrugător şi ale unei rachete de croazieră mare-sol

Kim Jong Un (centru) urmărește lansarea unei rachete hipersonice nord-coreene. Foto: Profimedia Images

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asistat săptămâna aceasta la testele unui distrugător prezentat ca fiind de ultimă generaţie şi ale unei rachete de croazieră mare-sol, a anunţat agenţia oficială de presă KCNA, citată de AFP, potrivit Agerpres.

Kim a inspectat marţi o navă de război din clasa Choe Hyon, una dintre cele două lansate anul trecut într-un moment în care Coreea de Nord încearcă să-şi consolideze capacităţile navale. El a mai supervizat miercuri un tir de rachete care, potrivit KCNA, a fost efectuat "cu succes".

Aceste teste au avut loc la scurt timp după congresul partidului muncitorilor, care are loc la fiecare cinci ani, în cursul căruia Kim Jong Un şi-a reiterat angajamentul de a consolida capacităţile militare ale ţării sale - care este dotată cu arma nucleară - şi a promis un răspuns ferm la orice ameninţare.

De asemenea, acestea au avut loc la puţin timp după ce Statele Unite şi Israelul au lansat un atac împotriva Iranului, menit să distrugă programul său nuclear, rachetele şi Marina.

"În fiecare an, în timpul noii perioade a planului cincinal, trebuie să construim două nave de suprafaţă din această clasă sau dintr-o clasă superioară", a declarat Kim Jong Un după testele pe mare.

A treia navă, pe care liderul nord-coreean a mai inspectat-o miercuri, este în construcţie, potrivit KCNA.