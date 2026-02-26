Condiția lui Kim Jong-un pentru o relație bună cu Statele Unite: „Alegerea nu ne aparține”

În ultimii ani, Kim și-a înăsprit retorica la adresa Seulului și și-a subliniat respingerea diplomației intercoreene. Foto: Profimedia Images

Dictatorul Kim Jong-un a amenințat Coreea de Sud cu „distrugerea completă” dacă securitatea Coreei de Nord este vreodată amenințată. La congresul Partidului Muncitorilor din Coreea, unde a fost reînscăunat ca lider, acesta a spulberat orice speranță pentru o detensionare diplomatică cu Seulul. În ceea ce privește relația cu Statele Unite însă, Kim Jong-un a spus că pot exista premisele unei bune înțelegeri dacă Washingtonul recunoaște statutul de putere nucleară al Coreei de Nord, relatează Euronews.

Coreea de Nord „nu are absolut niciun motiv să trateze cu Coreea de Sud, cea mai ostilă entitate, și va exclude permanent Coreea de Sud din categoria compatrioților”, a spus Kim.

„Atâta timp cât Coreea de Sud nu poate scăpa de condițiile geopolitice de a avea o frontieră cu noi, singura modalitate de a trăi în siguranță este să renunțe la tot ce are legătură cu noi și să ne lase în pace”, a adăugat dictatorul.

În ultimii ani, Kim și-a înăsprit retorica la adresa Seulului și și-a subliniat respingerea diplomației intercoreene. Experții spun că acest lucru nu anunță cel mai probabil confruntări militare, ci este menit să susțină un efort mai amplu de a afirma un rol regional mai ferm, sprijinit de arsenalul nuclear al lui Kim și de legăturile cu Moscova și Beijingul.

În același timp, Kim a lăsat deschisă ușa dialogului cu Washingtonul dacă acesta recunoaște țara ca putere nucleară.

Dacă Washingtonul „respectă statutul actual (nuclear) al țării noastre, așa cum este stipulat în Constituție… și își retrage politica ostilă… nu există niciun motiv pentru care să nu ne putem înțelege bine cu Statele Unite”, a spus Kim, potrivit agenției de stat KCNA.

Există speculații că președintele SUA, Donald Trump, ar putea încerca să aibă o întâlnire cu Kim atunci când va călători în China mai târziu în acest an.

KCNA a relatat că Kim a cerut, de asemenea, dezvoltarea unor noi sisteme de armament pentru a consolida armata sa dotată cu arme nucleare, inclusiv rachete balistice intercontinentale care ar putea fi lansate de sub apă și extinderea arsenalului de arme nucleare tactice, precum artileria și rachetele cu rază scurtă de acțiune, vizând Coreea de Sud.

Congresul Partidului Muncitorilor, care a început joia trecută la Phenian, este cel mai important eveniment politic al țării. KCNA a transmis că țara a organizat miercuri o paradă militară în Capitală, la încheierea congresului, desfășurat anterior în 2016 și 2021.

Kim a urmărit parada alături de fiica sa, din ce în ce mai prezentă în spațiul public, despre care se crede că are în jur de 13 ani și se numește Kim Ju Ae.

Foto: Profimedia Images

În ultima perioadă, Kim a acordat prioritate relației cu Rusia în politica sa externă, trimițând mii de soldați și cantități mari de echipament militar pentru a sprijini războiul Moscovei în Ucraina, posibil în schimbul ajutorului și al tehnologiei militare.

Însă, spun experții, ar fi logic să își păstreze opțiunile deschise, deoarece războiul din Ucraina s-ar putea tempera, ceea ce ar putea face Coreea de Nord mai puțin valoroasă pentru Moscova.

Coreea de Nord a respins în repetate rânduri apelurile Washingtonului și Seulului de a relua diplomația menită să reducă programul său nuclear, proces care a eșuat în 2019 după prăbușirea celui de-al doilea summit al lui Kim cu președintele SUA, Donald Trump, în timpul primului său mandat.

Perspectivele relațiilor SUA–Coreea de Nord „depind în totalitate de atitudinea SUA”, a spus Kim. „Fie că este vorba despre coexistență pașnică sau confruntare permanentă, suntem pregătiți pentru oricare dintre ele, iar alegerea nu ne aparține”, a spus dictatorul.