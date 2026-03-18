După Ormuz, lumea privește acum îngrijorată spre Bab el-Mandeb, poarta de acces spre Canalul Suez, controlată de aliații Iranului

Prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb e transportat 6% din petrolul lumii. Ea e poarta de acces spre Marea Roșie și Canalul Suez. Foto: Profimedia Images

După blocarea Strâmtorii Ormuz de către iranieni, atenția lumii se îndreaptă acum tot mai mult spre Strâmtoarea Bab el-Mandeb, care riscă să devină un nou punct fierbinte al războiului din Orientul Mijlociu. Această strâmtoare desparte Yemenul, din Peninsula Arabică, de Djibouti și Eritreea, din Cornul Africii și este poarta de acces spre Marea Roșie și Canalul Suez. Un lider militar yemenit a avertizat recent că blocarea acestei rute strategice ar putea fi una din variantele de acțiune ale rebelilor Houthi, aliații Iranului din regiune.

Închiderea Strâmtorii Ormuz a provocat deja creșterea prețurilor la petrol și tulburări pe piețele financiare afalte acum într-o perioadă de risc sistemic similară sau nu chiar mai gravă decât criza din 2008.

Situația s-ar putea agrava însă și mai mult, dacă trecerea prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb va fi blocată de rebelii Houthi, sprijiniți de Iran și care controlează în prezent coasta yemenită a strâmtorii, arată Radio Europa Liberă Moldova (RELM).

Aproximativ 6% din transporturile globale maritime de petrol traversează prin această strâmtoare, conform Administrației pentru Informații Energetice din SUA. Mărfurile care circulă între Asia, Europa și Orientul Mijlociu trec prin această rută spre Canalul Suez - cea mai rapidă cale de acces între Asia și Europa.

„Există un număr mare de petroliere care tranzitează acum Marea Roșie pentru a încărca țiței” din portul saudit Yanbu de la Marea Roșie, singura rută alternativă de export a țării, a spus, citat de RELM, Gregory Brew, analist economic la Eurasia Group. „Acest lucru este foarte important pentru piețele petroliere, deoarece ameliorează presiunea exercitată de închiderea totală a Golfului Persic.”

În timp ce Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, o mișcare prin care Iranul a reușit să restrângă comerțul cu petrol și să lovească puternic economia globală ca represalii pentru loviturile SUA–Israel, Arabia Saudită propune o rută alternativă, prin portul Yanbu de la Marea Roșie.

„Dar dacă rebelii Houthi ar ataca Yanbu și ar reuși să perturbe exporturile din terminal, atunci ne-am confrunta cu o întrerupere de 7 milioane de barili pe zi”, a adăugat Brew.

Rebelii Houthi au anunțat săptămâna trecută că se află „în stare de alertă” și că s-ar putea alătura Iranului în conflicul contra SUA și Israelului - amenințare care încă nu a fost pusă în practică. Agenția iraniană Fars a precizat că implicarea Houthi în război ar putea duce la blocarea strâmtorii Bab el-Mandeb.