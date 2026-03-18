Ciucu le-a cerut companiilor de utilităţi să nu mai spargă asfaltul după lucrările primăriilor din Bucureşti: Coordonaţi-vă cu noi

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit, miercuri, cu reprezentanţii companiilor de utilităţi din Bucureşti şi le-a cerut acestora să-şi coordoneze lucrările cu cele ale autorităţilor locale, astfel încât asfaltul şi spaţiile verzi să nu mai fie distruse de intervenţii ulterioare ale acestor societăţi. "Torni asfalt proaspăt, amenajezi spații verzi și te trezești că vine vreo companie de utilități și sparge, sapă, distruge tot", a spus Ciucu, după ce a purtat discuţii cu Apa Nova, Distrigaz, Rețele Electrice România, Netcity Telecom, Termoenergetica, Compania de Iluminat Public, Administrația Străzilor, Energetica Servicii şi STB.

"Torni asfalt proaspăt, amenajezi spații verzi și te trezești că vine vreo companie de utilități și sparge, sapă, distruge tot. Punem Stop! Și învățăm să lucrăm coordonat planificat, stabilit cu mult timp înainte lista de investiții. Nu ne batem joc de banii publici și nu creăm disconfort comunității la nesfârșit, a transmis instituţia.

Primarul general: "Nu e posibil ca noi să finalizăm investiții, iar dumneavoastră să veniți la scurt timp și să spargeți".

"Trebuie să aveți un grafic de lucrări, un program de investiții făcut deja pentru 2027-2028. Pentru anul în curs este deja târziu, dar evident că sunt interesat să știu și ce v-ați planificat în această vară, în toamnă.

Este obligatoriu să învățați să vă coordonați cu lucrările Primăriei Capitalei, cu primăriile de sector. Nu e posibil ca noi să finlizăm investiții, iar dumneavoastră să veniți la scurt timp și să spargeți", le-a transmis primarul general Ciprian Ciucu reprezentanților companiilor de utilități publice, strânși ca să le spună cum vor lucra de acum înainte pe străzile din București.

Ciprian Ciucu a solicitat şi curăţarea de afișe şi graffiti a cutiilor stradale.

"De asemenea, le-a pus în vedere celor care au tehnică, cabluri închise în acele cutii stradale să le curețe de afișe, de graffiti și să le întrețină. Altfel, vin amenzi.

La fel vor fi sancționați și cei care "readuc la starea inițială" în bătaie de joc. Lucrările trebuie să se facă cu simț de răspundere, cu respect pentru oameni.

La discuții au participat cei de la Apa Nova, Distrigaz, Rețele Electrice România, Netcity Telecom, Termoenergetica, Compania de Iluminat Public, Administrația Străzilor, Energetica Servicii, STB", a mai postat Ciucu.