Haos în Moscova din cauza tăierii internetului. Vânzările de hărți pe hârtie au explodat, taxiurile nu mai pot folosi GPS

Oprirea internetului mobil, implementată de guvern pentru a-i „proteja” pe ruşi de atacurile ucrainene, îi înfurie pe oameni, chiar dacă unii spun că înţeleg imperativul de securitate. „Mă gândesc să-mi schimb cariera. Aşa este deja de un an sau doi, dar în ultimele două săptămâni a devenit imposibil", spune Chamkhan, un taximetrist care menţionează, printre alte probleme, faptul că sistemele de navigaţie prin GPS au devenit imprevizibile. Alți oameni, însă, spun că se simt de parcă s-au întors în timp, potrivit AFP, scrie Agerpres.



Unii clienţi îşi comandă taxiurile prin intermediul rudelor care locuiesc în cartiere unde funcţionează internetul. Dar când taxiul ajunge, este adesea de negăsit de către pasager din cauza lipsei conexiunii.



Oraşul Moscova este de mult timp un pionier pe continentul european în ceea ce priveşte dezvoltarea digitală şi conectivitatea, ocupând constant locuri fruntaşe în clasamentele internaţionale.



De câteva luni, problemele cu accesarea internetului mobil afectează serviciile de mesagerie. WhatsApp şi Telegram sunt în mare parte indisponibile pe telefoanele mobile fără VPN în Moscova şi în multe alte regiuni. Şi acum, chiar şi cu una dintre aceste reţele private virtuale, este imposibil să te conectezi în multe cartiere din Moscova fără internet mobil. Acest blocaj a afectat deja numeroase zone, în special pe cele din sudul Rusiei, în apropierea Ucrainei.



Prin urmare, locuitorii capitalei recurg la reţeaua de telefonie celulară pentru a efectua apeluri, iar mesajele SMS revin în forţă. Cei mai panicaţi se grăbesc să cumpere hărţi de hârtie ale Moscovei. Vânzările acestora au crescut vertiginos de la începutul lunii martie pe platforma online Wildberries, potrivit presei ruseşti.



La patru ani de la începerea ofensivei la scară largă din Ucraina, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că aceste „contramăsuri tehnologice sunt necesare pentru a asigura siguranţa cetăţenilor”. Potrivit acestuia, Kievul foloseşte „metode din ce în ce mai sofisticate pentru atacurile sale, efectuate cu drone, dintre care unele folosesc internetul”.



Cu toate acestea, Elena consideră aceste întreruperi ale internetului mobil drept „un regres evident, o regresie înfricoşătoare”. Venind la Moscova cu fiica ei pentru câteva zile de vacanţă, a trebuit să amâne întoarcerea la Sankt Petersburg pentru că nu a putut cumpăra biletele de tren online.

„Chiar dacă înţelegem că toate acestea sunt dictate de securitate, capătă o altă dimensiune atunci când nu mai putem suna sau scrie celor dragi prin intermediul platformelor obişnuite. Esenţialul este ca totul să fie explicat clar, să ştim la ce să ne aşteptăm”, spune Elena, un psiholog în vârstă de 46 de ani.



Guvernul permite în continuare anumitor site-uri incluse pe o „listă albă” să continue să funcţioneze, cum ar fi cele ale serviciilor guvernamentale sau MAX, o aplicaţie naţională de mesagerie criticată de unii care se tem că ar putea deveni un instrument puternic de supraveghere.



„Simt că am fost teleportaţi cu 20 de ani înapoi în timp. Nu înţeleg în ce constă această securitate, pentru că am probleme cu comunicarea şi mă simt pierdută”, spune Yulia Kuzmina, în vârstă de 28 de ani, care lucrează pentru un magazin online de produse cosmetice.



Încercările de a organiza proteste împotriva închiderii internetului au fost limitate şi rapid înăbuşite de autorităţi la sfârşitul lunii februarie şi începutul lunii martie, aşa cum se întâmplă adesea în Rusia.



Mulţi moscoviţi descoperă acum cât de mult depinde activitatea lor profesională de internetul mobil. Un exemplu este Tatiana, o asistentă medicală la domiciliu care îşi actualizează în fiecare dimineaţă lista de pacienţi pentru ziua respectivă. Lipsa internetului mobil, combinată cu blocarea serviciilor de mesagerie, i-au transformat zilele într-un „coşmar”.

„Mă simt ca şi cum aş fi invalidă”, exclamă Tatiana.



O altă problemă este că Tatiana obişnuia să evalueze proviziile medicale pe care să le ia în vizitele la domiciliu pe baza videoclipurilor pe care i le trimiteau pacienţii de pe smartphone-urile lor. Dar nimic nu s-a întâmplat de la începutul lunii.

Între apeluri pierdute, pene de internet şi sisteme de mesagerie defectuoase, pacienţii Tatianei „se enervează atunci când nu mai dau de mine”.