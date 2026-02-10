Rusia a început să închidă aplicația Telegram. În șase luni ar putea fi blocată complet

Deputatul Dumei de Stat, Andrey Svintsov, a precizat că în intervalul de șase luni „se va decide problema blocării complete a mesageriei”. FOTO: Hepta

Aplicația de mesagerie Telegram ar putea fi complet blocată în Rusia în termen de șase luni, după ce autoritățile de la Moscova au aplicat deja restricții, potrivit The Moscow Times.

Deputatul Dumei de Stat, Andrey Svintsov, a precizat că în intervalul de șase luni „se va decide problema blocării complete a mesageriei”. El a spus că acțiunile Roskomnadzor, autoritatea de stat a Federației Ruse responsabilă cu supravegherea comunicațiilor, de a restricționa aplicația au fost cauzate de faptul că aceasta „nu respectă pe deplin cerințele autorităților”.

„Dacă o companie vrea să rămână prezentă pe piața rusă și să câștige miliarde de dolari, trebuie să respecte legislația rusă actuală.” Svintsov s-a plâns, de asemenea, că bugetul „nu simte” taxele de la Telegram, care sifonează fonduri „către jurisdicții necunoscute”. Între timp, Roskomnadzor (RKN) a confirmat înăsprirea blocărilor Telegram, afirmând că va continua să impună restricții mesageriei pentru a asigura respectarea legii.

Pe de altă parte, Rusia a lansat propria aplicație de mesagerie, Max - lansată în martie 2025 de VK, compania din spatele principalei rețele sociale din Rusia, VKontakte.

Încă din august 2025, în cel puțin 57 de regiuni ale Rusiei, angajații și funcționarii din sectorul public sunt obligați să treacă la aplicația de mesagerie Max. Organizația Reporteri fără Frontiere (RSF), cu sediul la Paris, a scris în noiembrie 2025 că „în teritoriile ocupate ale Ucrainei, aplicația de mesagerie Max a Kremlinului construiește o Cortină de Fier digitală”, potrivit kyivpost.

Telegram, unul dintre cele mai populare servicii de mesagerie din Rusia

Fondată de Pavel Durov, care deţine cetăţenia rusă şi franceză, Telegram este unul dintre cele două servicii de mesagerie cele mai populare din Rusia, alături de Whatsapp, a cărui funcţionare este aproape complet blocată în Rusia din ianuarie, din motive similare.

"Legislaţia rusă continuă să nu fie aplicată, nicio măsură reală nu a fost pusă în practică pentru combaterea escrocheriilor şi a utilizării mesageriei în scopuri criminale şi teroriste", a motivat marţi Agenţia rusă pentru supravegherea telecomunicaţiilor (Roskomnadzor) într-un comunicat, citat de agenţiile ruse de presă, potrivit Agerpres.

"Din această cauză, Roskomnadzor va continua să transpună în practică restricţii progresive (vizând Telegram, n.r.) pentru ca legislaţia rusă să fie respectată şi pentru a asigura protecţia cetăţenilor", se afirmă în comunicat.

Rusia restricţionase deja din vară apelurile prin Telegram şi Whatsapp, aceasta din urmă proprietate a gigantului american Meta, în cadrul unei represiuni mai extinse împotriva reţelelor de social media deţinute de străini.

Autorităţile ruse acuză, de asemenea, serviciile de securitate ucrainene că recrutează prin aceste aplicaţii cetăţeni ruşi pentru a comite acte de sabotaj în ţară, în schimbul unei promisiuni de remuneraţie.

Rusia şi-a multiplicat în ultimii ani măsurile care restricţionează libertatea de exprimare pe internet, mult timp printre ultimele spaţii unde vocile critice puteau să se exprime liber.

În Raportul său global din 2026, Human Rights Watch (HRW) descrie cum autoritățile ruse au început să restricționeze apelurile vocale prin intermediul aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, luând în considerare chiar și blocarea completă a aplicației de mesagerie a companiei Meta.