„Max”, aplicația lui Putin prin care FSB-ul îi spionează pe ruși, va deveni pașaport și buletin electronic

Foto: Profimedia Images

Regimul de la Kremlin va transforma Max, aplicația de stat de mesagerie care a înlocuit Whatsapp și alte rețele sociale în Rusia, în buletin și pașaport electronic. Conform The Moscow Times, Max, aplicația big brother prin care regimul își spionează mai ușor cetățenii, va fi folosită pentru a verifica vârsta la vânzareade alcool în magazine, ca bilet electronic pentru concerte și alte evenimente de divertisment, pentru participarea la loterii și cumpărarea de „produse informaționale” ș.a., a declarat Serghei Boiarski, președintele comisiei pentru „politici informaționale” din Duma de Stat, parlamentul fictiv al Rusiei.

Amendamentele, introduse de un grup de deputați ai Rusiei Unite, partidul lui Putin, au fost aprobate, marți, de comisia pentru politica informațională, care a recomandat adoptarea lor de către Dumă.

Autoritățile ruse au început să promoveze Max după ce Vladimir Putin a promulgat o lege pentru o aplicație „suverană” de mesagerie în iunie anul acesta.

Începând cu 1 septembrie, aplicația vine preinstalată pe toate dispozitivele electronice vândute în țară. De asemenea, autoritățile au făcut obligatorie înregistrarea pe Max pentru obținerea semnăturilor electronice. Toți oficialii guvernamentali, angajații companiilor de stat și angajații din sectorul public au fost obligați să utilizeze aplicația.

Ministerul educației din Rusia a anunțat migrarea tuturor comunicărilor școlare dintre profesori, părinți și elevi către această aplicație. La unele universități, studenții au fost amenințați cu exmatricularea sau excluderea pentru că au refuzat să instaleze Max. Între timp, ministerul construcțiilor din Rusia a ordonat migrarea tuturor chat-urilor pe Max până la sfârșitul anului 2025. Acest lucru va afecta aproape un milion de clădiri de apartamente.

Experții spun, însă, că Max seamănă cu o aplicație de tip spyware. Mikhail Klimarev, șeful Societății de Apărare a Internetului, a precizat că politica de confidențialitate prevede în mod explicit că „datele vor fi transferate la cerere către FSB, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Fiscal Federal și Banca Rusiei”. Cercetătorii de pe GitHub, după ce au analizat fișierul APK al aplicației, au descoperit că aceasta monitorizează procesele dispozitivului, colectează geolocalizarea, o listă completă a programelor instalate și poate chiar înregistra audio, video și text introdus.

Promovarea aplicației Max a fost însoțită de blocarea de către Roskomnadzor a apelurilor vocale și video pe WhatsApp și Telegram. În ciuda acestui fapt, conform unui sondaj ExtremeScan, 47% dintre ruși au declarat că ar încerca să evite instalarea Max, în timp ce alți 11% au fost indeciși. Doar 34% au fost dispuși să descarce aplicația, iar 8% nu știau de existența acesteia. Mulți se tem de spionajul regimului și cumpără un al doilea telefon special pentru Max.

Putin își perfecționează sistemul represiv cu ajutorul aplicației

Max este cel mai nou pas făcut de regimul Putin în încercarea sa de a controla internetul și de a produce ceea ce s-ar numit un „internet suveran”, adică un internet controlat informațional total de regim și fără legătură cu lumea exterioară.

Iar războiul din Ucraina a dus la o încordare și mai puternică a dictaturii – Kremlinul atacă cu brutalitate orice fel de activism anti-război cu dosare penale și cu organizații de monitorizare. Zeci de site-uri au fost blocate, iar conținutul anti-război a fost etichetat drept „extremist” și criminalizat.

Tot din acest an, căutările de conținut în care apare numele fostului disident Alexei Navalnîi au fost incriminate ca fiind extremiste. De asemenea, a fost interzisă și publicitatea VPN-urilor, instrument care permite utilizatorilor să-și ascundă IP-ul și să ocolească cenzura.

Compania din spatele Max este controlată efectiv de Gazprom și de Iuri Kovalciuc, unul dintre principalii aliați ai lui Putin și este condusă de un fiu al unui consilier al lui Putin, Serghei Kirienko. Ambii sunt sancționați de SUA.

Începând din septembrie, toate telefoanele vândute în Rusia trebuie să aibă această aplicație preinstalată. Între timp, agenția de reglementare în telecomunicații din Rusia, Roskomnadzor, a început să blocheze apeluri pe WhatsApp și pe Telegram, motivând prin eforturi de a proteja utilizatorii de „escroci și teroriști”.

Presa independentă a relatat că funcționarii de stat, angajații de la bănci și din spitale sunt sub presiune să folosească această nouă aplicație. Între timp, ea este promovată de oficiali la toate nivelele și în campanii pe rețelele sociale.

Aplicația a fost promovată inclusiv de celebrități și influenceri din Rusia, în cadrul unei campanii uriașe pe rețelele sociale – aceste personaje minunându-se că aplicația poate fi „folosită în parcare și în lift”.