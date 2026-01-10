O femeie a cumpărat o casă ieftină în Italia pentru stilul de viață de acolo, apoi sănătatea fiului ei s-a îmbunătățit brusc

Foto: Profimedia Images

Când Lynnette Elser, din Crossville, Tennessee, a sosit pentru prima dată în satul italian Latronico împreună cu fiul ei adoptiv autist, Kenny, în vârstă de 5 ani, nu plănuia să se stabilească acolo. Apoi, în prima lor noapte, Kenny, care are probleme respiratorii grave, părea să poată respira fără dificultate. În mod normal, ea îi verifica nivelul de oxigen din sânge cu un pulsoxiometru digital în timpul nopții, când îl auzea că respiră cu dificultate. Totuşi, în Latronico, ceva era diferit, scrie CNN.

"Sinceră să fiu, am crezut că aparatul era stricat și nu citea corect nivelul de oxigen. Am schimbat monitorul și tot era o citire bună. Apoi, în noaptea aceea, cum respirația lui era constantă, am fost pur și simplu uimită să-l văd respirând și neîncercând să-și pună capul mai sus pe perne", spune Elser.

În timp ce Elser era de veghe, nivelul de oxigen din sânge al lui Kenny a rămas constant peste 95%. Ritmul cardiac era normal.

"Este oribil să vezi un copil care nu poate respira, care se chinuie la fiecare respirație, nivelul de oxigen din sânge nu-i crește și inima îi bate cu peste 250 de bătăi pe minut. Când eram în Latronico, nu se chinuia să respire", spune ea.

Văzând că sănătatea fiului ei se îmbunătățește, Elser și-a dat seama că Latronico, un orășel de deal cu aproximativ 4.500 de locuitori din regiunea Basilicata din sudul Italiei, trebuie să devină noua lor reședință permanentă.

Elser a fost inițial atrasă de oraș după ce a citit un articol CNN despre programul de locuințe accesibile al orașului, menit să atragă noi cumpărători și să inverseze tendința de depopulare cauzată de deceniile de oameni care părăsesc zona în căutarea unui loc de muncă. Este una dintre numeroasele localități rurale din Italia care au oferit case de vânzare la prețuri mici.

Schimbări majore

În septembrie 2024, Elser a cumpărat o casă veche de 100 de metri pătrați, renovată, în Latronico, nevăzută până acum, de pe platforma online a orașului pentru 50.000 de euro.

Plănuia să folosească proprietatea de deasupra pur și simplu drept casă de vacanță și să se bucure de un loc liniștit, neturistic, aproape de mare și munți, înconjurat de natură.

Dar când ea și Kenny au vizitat-o ​​în sfârșit ca să vadă ce cumpăraseră de fapt în cartierul istoric, totul s-a schimbat. În aceeași primă vizită, a ajuns să cumpere proprietatea goală de dedesubt pentru a extinde casa într-o locuință cu patru etaje. În prezent, finalizează renovările.

Kenny a fost spitalizat de mai multe ori în SUA din cauza unor probleme respiratorii și are multiple nevoi speciale. Este autist și nonverbal, cu întârzieri severe de dezvoltare și alergii, precum și un istoric de niveluri scăzute de oxigen în sânge care scad frecvent sub 90%, o situație care necesită de obicei intervenție medicală.

Elser crede că locația "vindecătoare" din Latronico îl ajută acum pe Kenny să respire noaptea. Orașul este la o altitudine suficient de mare pentru a fi deasupra pădurilor și a polenului copacilor, cu aer proaspăt, puține mașini și fără smog (N.r- Ceață deasă, amestecată cu fum și cu praf industrial), condiții care ar reprezenta în mod normal un mediu cu risc mai scăzut pentru cei cu afecțiuni respiratorii.

Rosalia Loresco, medic pediatru din Latronico, spune că a văzut și alte persoane cu afecțiuni respiratorii care beneficiază de aerul curat din regiune.

"Mulți pacienți cu astm și afecțiuni respiratorii raportează un confort respirator îmbunătățit și o stare generală de bine în timpul șederii lor în această zonă", spune ea.

Calitatea vieții

Pe măsură ce vânzarea proprietății se desfășura, Elser se tot gândea cât de ușor putea Kenny să respire în Latronico și a depus documentele pentru a deveni reşedinţa lor principală, ceea ce îi permitea și să evite impozitele percepute în mod normal proprietarilor de case secundare.

Ea și Kenny locuiesc în prezent în proprietatea lor originală din oraș, care constă din două etaje superioare cu două dormitoare mari. Era deja locuibilă la momentul achiziției, necesitând doar mici reparații, cum ar fi încălzirea și instalațiile electrice modernizate, aerul condiționat şi un strat exterior rezistent la apă și ferestre.

Cealaltă proprietate de 83 de metri pătrați, situată la cele două etaje inferioare, unul aproape sub nivelul străzii, necesită mai multe lucrări. A costat 18.000 de euro și a fost folosită anterior pentru adăpostirea porcilor. Elser cheltuiește 63.000 de euro pentru a o transforma într-un spațiu locuibil cu două dormitoare, băi, o bucătărie, instalații sanitare și electricitate. Renovarea, finalizată în proporție de 95%, este programată să fie gata în vara anului 2026, când pereții exteriori vor fi revopsiți.

Odată ce cele două proprietăți vor fi unite, acestea vor acoperi 183 de metri pătrați, cu o verandă frontală și mai multe balcoane cu vedere la munte și la vale. Elser intenționează, de asemenea, să cumpere un garaj în apropiere. Spațiul îi va permite lui Kenny să aibă propria cameră de joacă în interior.

"Banii nu au fost niciodată o problemă. Întotdeauna am muncit ca să pot cumpăra ceea ce îmi doream. Dacă nu-mi permiteam ceva, pur și simplu munceam mai mult și așteptam. Așa că, cu siguranță, mă uitam la prețul casei și la costurile pentru îmbunătățirea acesteia, dar m-am concentrat mai mult pe calitatea vieții", a pus ea.

În martie 2025, Elser a solicitat o viză de rezidență electivă, care permite intrarea în Italia persoanelor care au o situație economică solidă şi le permite, de asemenea, să locuiască în Italia fără a fi nevoite să lucreze. Viza necesită un venit pasiv de 31.000 de euro de persoană. Astfel, Elser s-a mutat la Latronico, împreună cu Kenny, în iulie. În primăvară, ea intenționează să-l înscrie pe Kenny la școala din sat și completează actele pentru a se asigura că va primi sprijin deplin.

Elser crede că se va descurca mai bine în sălile de clasă de la Latronico, unde există mult mai puțini elevi cu nevoi educaționale speciale decât cei din Tennessee.

Ea spune că ea și fiul ei s-au integrat deja în comunitatea unită din Latronico în doar câteva luni, interacționând cu localnicii în timp ce își petrec zilele plimbându-se prin parcuri și făcând cumpărături în magazine.

Oamenii îl numesc pe Kenny "bellissimo angelo", "cel mai frumos înger", spune ea. La magazinul alimentar, îi dau batoane de ciocolată și dulciuri de sărbători. Majoritatea vânzătorilor știu puțină engleză sau folosesc o aplicație de traducere pentru a comunica atunci când este necesar.

"Vecinii care merg pe stradă spun «buono» și ridică degetul mare când văd noile plăci de faianță de pe alee sau noua fereastră", mărturiseşte ea.

Satul primitor contrastează puternic cu Crossville, unde, spune ea, vecinii ei erau mai înclinați să se plângă decât să se complimenteze, iar orice vizită la magazin implica o distanță de 20 de minute cu mașina.

"Oamenii par mai mulțumiți de viața lor. Înțeleg că mulți tineri s-au mutat în locuri unde economia îi poate ajuta să obțină mai mult, dar oamenii care rămân par fericiți și nu sunt în mentalitatea de competiție constantă", spune ea.

"Tot ce ne trebuie este în oraş"

Acasă, practică exerciții de terapie ocupațională, cu creioane colorate cu priză specială, puzzle-uri și jucării speciale. O dată pe săptămână, merg cu mașina până într-un oraș mai mare din apropiere pentru a cumpăra articole precum cerneală de imprimantă sau mobilă. Ritmul liniștit al vieții din oraș îl ajută de asemenea pe Kenny să evite suprastimularea, o sursă comună de stres pentru persoanele autiste.

"Suntem mulțumiți de viața noastră calmă și rutinată. Când va începe să meargă la școală, mă voi concentra pe învățarea limbii italiene, pentru că în cele din urmă va trebui să trec examenul pentru permisul de conducere și voi începe să fac unele dintre hobby-urile mele", spune ea.

Și dieta lui Kenny s-a îmbunătățit. Îi place să mănânce carbohidrați la micul dejun, cum ar fi un croissant sau o prăjitură, în loc de o masă bogată în proteine, în stil american, cu ouă, șuncă sau bacon. Costul vieții este semnificativ mai mic decât în ​​Tennessee, mai ales când vine vorba de prețurile alimentelor. Multe medicamente eliberate pe bază de rețetă pot fi obținute gratuit în cadrul programului public de sănătate din Italia.

Elser spune că îi place stilul de viaţă mai simplu din Latronico, cu mai puține semne vizibile de consumerism.

"Există mult mai puține cumpărături impulsive. Tot ce ne trebuie este în oraș", spune ea.