Un hoț care a furat tablouri de 300.000 de euro și-a uitat șapca la locul faptei și asta l-a dat de gol

Analizarea imaginilor de supraveghere video din zonă și a mărturiilor adunate a dus la identificarea unui bărbat deja cunoscut cu antecedente penale. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost arestat în localitatea Cagliari, în Italia, în baza unei probe ADN. Ea este acuzat de un furt în valoare de 300.000 de euro petrecut în iulie, anul trecut, într-o locuință din oraș.

O şapcă uitată într-o casă recent jefuită și un profil genetic care nu lasă loc de îndoială, acestea sunt detaliile care au dus la identificarea de către carabinieri a unui bărbat în vârstă de 50 de ani din Cagliari, aflat acum în arest la domiciliu sub acuzația de jaf din locuință, comis, conform anchetei, în colaborare cu un complice încă necunoscut, relatează Cagliaritoday.

Jaful a avut loc în data de 6 august 2025, iar prejudiciul a fost estimat la aproximativ 300.000 de euro, reprezentând opere de artă și obiecte de valoare, furate din casa unui locuitor din Cagliari. Un furt țintit, comis, potrivit anchetatorilor din cadrul secției a patra a Brigăzii Mobile, folosind metode compatibile cu cele ale unor persoane familiarizate cu momentul și vulnerabilitatea locuințelor vizate.

Ancheta a început imediat după furt. Analizarea imaginilor de supraveghere video din zonă și a mărturiilor adunate a dus la identificarea unui bărbat deja cunoscut cu antecedente penale, despre care se crede că este „specialist” în spargeri de locuinţe. Descoperirea a venit în timpul anchetei criminalistice: o şapcă a fost găsită în interiorul apartamentului. Din acel obiect, specialiștii au reușit să izoleze un profil genetic complet compatibil cu cel al suspectului.

Acesta, însă, nu a fost un incident izolat. Pe 6 iulie, același bărbat fusese reclamat de ofițerii de patrulare și de Brigada Mobilă pentru primire de bunuri furate. A fost oprit în timp ce se afla în mașina sa și s-au găsit asupra sa mai multe obiecte dintr-o altă spargere de locuinţe și unelte de spargere despre care se crede că sunt compatibile cu jafurile comise în timpul verii, care stârniseră panica în rândul locuitorilor.

În fața judecătorului, suspectul și-a recunoscut vina și a predat voluntar șase tablouri furate din casa jefuită în iulie, permițând recuperarea unei părți din pradă. Ancheta continuă pentru a stabili în ce alte jafuri este implicat suspectul și pentru a identifica presupusul complice.