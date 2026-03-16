Pasagerii unui zbor din Bruxelles, la un pas de tragedie după ce pilotul a vrut să decoleze de pe pista greşită

Din primele cercetări se pare că aeronava, în loc să intre pe pista corectă pentru decolare, a intrat pe o cale de rulare destinată doar deplasării avioanelor între terminal și pistă.

Un Airbus A320neo al companiei Scandinavian Airlines (SAS) care pleca din Bruxelles şi se îndrepta spre Copenhaga, a intrat pe o pistă greşită, duminică seara, şi astfel a riscat să intre depozitele de combustibil ale aeroportului. Accidentul care putea să se transforme într-o tragedie a fost evitat în ultimul moment datorită intervenţiei copilotului, care a realizat că pilotul greşise pista și a intervenit imediat pentru oprirea aeronavei.

Raportul preliminar, care descrie evenimentul drept un „incident grav”, dezvăluie detaliile zborului SAS spre Copenhaga. Avionul Airbus A320neo, la bordul căruia se aflau 165 de persoane, a început procedurile de decolare și a accelerat puternic. La un moment dat, după ce aeronava a ajuns la peste 200 km/h, copilotul şi-a dat seama că avionul se află pe pista greșită și a cerut pilotului să frâneze, relatează Corriere della Sera.

Din primele cercetări se pare că aeronava, în loc să intre pe pista corectă pentru decolare, a intrat pe o cale de rulare destinată doar deplasării avioanelor între terminal și pistă. Aeronava a reușit să se oprească la mică distanță de depozitele de combustibil ale aeroportului. După oprire, echipajul a anunțat turnul de control despre incident și a decis evacuarea pasagerilor. Nimeni nu a fost rănit, însă zborul a fost anulat, iar pasagerii au fost duși înapoi în terminal.

Documentul descrie dinamica incidentului şi factorii care au dus la această situaţie. Echipajul s-a grăbit pentru a reveni pe pistă pentru a recupera întârzierea acumulată, în special din cauza unor proceduri de degivrare. Situaţia a fost îngreunată de asfaltul îmbibat de ploaie, care a îngreunat distincția diferitelor elemente, luminile reflectându-se peste tot.

„Suntem bine, dar ceva chiar a mers prost”, au fost ultimele cuvinte ale pilotului către turnul de control înainte de evacuarea avionului și întoarcerea la terminal.