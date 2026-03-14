Geologii au descoperit cel mai mare zăcământ de aur din lume în China: "Va schimba regulile jocului”

În urma cercetărilor de la câmpul aurifer Wangu din provincia chineză Hunan, geologii spun că au descoperit un zăcământ de până la 1.100 de tone metrice de aur. Nu este vorba doar de o altă descoperire auriferă. Dacă estimările se dovedesc a fi corecte, acesta ar fi cel mai mare zăcământ de pe Pământ, cu o valoare de peste 80 de miliarde de dolari la prețurile actuale, potrivit platfomei Barchart.

Descoperirea are loc în condițiile în care China este atât cel mai mare producător de aur din lume, cât și unul dintre cei mai mari cumpărători de metale.

Datorită noilor modelări geologice 3D și unor foraje incredibil de adânci, geologii au reușit să-și extindă căutarea mai mult ca niciodată. Rezultatul: 40 de noi fisuri aurifere care se întind la mii de metri sub pământ. Estimările sugerează că descoperirea s-ar putea extinde la aproximativ 9.800 de picioare sub suprafață.

Nu doar dimensiunea zăcământului este cea care îi entuziasmează pe toți. Probele extrase arată concentrații de aproximativ 138 de grame de aur pe tonă de rocă. Pentru a contextualiza, Consiliul Mondial al Aurului spune că orice concentrație între 8 și 10 grame pe tonă este aur de “înaltă calitate”.

Specialiștii spun că această ultimă descoperire din China redefinește aspectul minereului de înaltă calitate. “Acest nivel de calitate, combinat cu volumul mare, face ca descoperirea Wangu să schimbe complet regulile jocului”, se precizează în analiza realizată de Barchart.

Cum va afecta această descoperire piețele globale

Majoritatea piețelor de mărfuri funcționează conform legii universale a cererii și ofertei. Cu cât ai mai multe lucruri, cu atât mai puțini oameni sunt dispuși să plătească pentru ele. Aurul nu funcționează așa.

Asta pentru că aurul nu este doar extras și distribuit. Este minat, este stocat și apoi este folosit ca un activ sigur și o acoperire financiară. Băncile centrale îl stochează, iar statele tratează aurul ca pe un activ strategic. Asta face ca această descoperire uriașă și potențialul său de piață să fie major.

China extrage aproximativ 380 de milioane de tone de aur în fiecare an. Aceasta este mai mult decât orice altă națiune de pe Pământ și de peste două ori producția Americii. Dar China consumă și mai mult aur decât produce.

Aprovizionarea cu aur se schimbă surprinzător de lent, prin urmare și descoperirile uriașe pot necesita mult timp pentru a se transforma în operațiuni miniere fructuoase. Din punct de vedere istoric, este vorba despre o perioadă cuprinsă între 10 și 20 de ani pentru ca industria mineritului din China să poată atinge producția completă în Wangu, potrivit specialiștilor.