Avertisment BNR: Un IFN pretinde în mod fals că a fost autorizat să ofere credite românilor

Banca Națională a României (BNR) atrage atenția asupra asocierii frauduloase a numelui BNR cu website-ul unei firme (Credora România) care pretinde, în mod fals, că poate oferi împrumuturi în baza unei licențe BNR.

Banca centrală avertizează într-un comunicat de presă că nu există înregistrată vreo entitate cu denumirea CREDORA.

BNR solicită publicului să verifice lista entităților bancare și a IFN-urilor înscrise în registrele BNR înainte de a da curs ofertelor de creditare.

Lista entităților bancare și de tip IFN aflate în registrele BNR poate fi consultată aici.

“Cetățenii au contactat BNR pentru a sesiza recepţionarea unor apeluri telefonice de la numerele de contact indicate pe website-ul instituției, în contextul cărora au fost invocate diverse pretexte fictive (pretinse împrumuturi solicitate/aprobate/acordate de BNR sau de alți creditori profesioniști, activitate frauduloasă pe conturile sau în numele acestora etc.), pentru a le solicita furnizarea unor date/documente cu caracter personal, efectuarea unor transferuri de bani ori pentru a accepta instalarea unor aplicații (maliţioase) pe dispozitivele personale.

În unele cazuri, cetăţenii au fost contactaţi atât telefonic, cât şi prin e-mail (de la adrese de poştă electronică ce nu aparţin BNR) de pretinşi salariați sau reprezentanți ai BNR, documentele utilizate având înscrise, în mod fraudulos, elementele de identitate vizuală ale băncii (monograma, logo-ul/sigla ori alte simboluri distinctive ale instituției)”, precizează BNR într-un comunicat de presă.

BNR atrage atenția publicului că, în mediul online, pe rețele și platforme sociale, circulă manipulări video-audio deepfake (conținut falsificat cu ajutorul inteligenței artificiale, înregistrări video sau audio trucate care, însă, arată și sună ca și cum ar fi reale) cu guvernatorul BNR promovând o pretinsă platformă de investiții, care în realitate nu există, motiv pentru care nici câştigul promis nu se materializează.