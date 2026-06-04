UBB Cluj lansează șapte specializări noi la licență și zece la master pentru admiterea din iulie

1 minut de citit Publicat la 16:32 04 Iun 2026 Modificat la 16:32 04 Iun 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca introduce șapte specializări noi la nivel de licență și zece la nivel de master, disponibile începând cu anul universitar 2026-2027. Admiterea se desfășoară între 13 și 30 iulie 2026, notează Agerpres.

Noutățile de la licență acoperă șase facultăți.

La Matematică și Informatică apar două programe: Matematică-Informatică în limba maghiară și Matematică-Informatică în limba română, ambele cu durata de patru ani, la zi.

La Litere se adaugă dubla specializare Limba și Literatura maghiară-Etnologie, tot în maghiară, patru ani, frecvență.

La Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Administrarea afacerilor în limba germană va fi disponibilă la distanță, pe trei ani.

La Fizică apare dubla specializare Fizică-Informatică în maghiară, patru ani, frecvență.

La Istorie și Filosofie, Filosofie-Istoria artei, ambele în maghiară, urmează același format.

La Psihologie și Științe ale Educaţiei, Pedagogia învățământului primar va fi predată în română, maghiară și germană, în mai multe orașe: Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Năsăud, Reșița, Satu Mare, Odorheiu Secuiesc și Sighetu Marmației.

La master, cele zece programe noi sunt distribuite astfel: Aprovizionare și managementul lanțului logistic (Facultatea de Business, engleză, dual), Negociere și soluționarea conflictelor (Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, română), Cloud și infrastructură de rețea cu calcul de înaltă performanță (Matematică și Informatică, engleză), trei programe la Chimie și Inginerie Chimică – Chimie biologică pentru științele vieții și medicale, Controlul și securitatea alimentelor și Produse farmaceutice și cosmetice, toate în română –, Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii (Științe Economice, dual, Reșița), Antreprenoriat și inovare (Business, română) și două programe la Inginerie: Sisteme electromecanice avansate și Concepția și trasarea sistemelor mecanice, ambele în regim dual la Reșița.

Pentru licență, UBB scoate la concurs 5.448 de locuri bugetate, 10.922 cu taxă la frecvență și 3.135 pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă. La master, sunt disponibile 3.560 de locuri la buget și 8.142 cu taxă.