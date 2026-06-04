Perdele forestiere pe litoral: Peste 200 de copaci vor fi plantați pe plajele din Mamaia Nord-Năvodari, anunţă Ministerul Mediului

Soluția Ministerului Mediului pentru plajele supralărgite și lipsite de umbră: Detalii despre proiectul-pilot de la Mamaia Nord-Năvodari. Sursa colaj foto: Agerpres

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), prin instituţiile din subordine şi în parteneriat cu administratorul plajelor, lansează un proiect-pilot pentru crearea unor perdele forestiere în zona Mamaia Nord-Năvodari, conform Agerpres. "Suntem pe ultimele etape de obținere a avizelor necesare pentru un program pilot de plantat copaci pe plajele din România, așa cum erau plantați acum mulți ani de zile", a transmis ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, transmis joi Agerpres, proiectul urmează să fie implementat gradual, în perioada 2026-2031, iar Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva va asigura suport tehnic şi o parte din materialul vegetal. De asemenea, va exista un sprijin de specialitate din partea autorităţilor silvice din Grecia.

"Litoralul românesc are nevoie de soluţii pentru turism de calitate. Pe plajele lărgite artificial avem suprafeţe mari de nisip expuse direct soarelui şi vântului. Testăm, prin acest proiect pilot, crearea unor zone naturale de umbră, integrate în peisaj şi adaptate condiţiilor de la Marea Neagră.

Am primit solicitări de la oameni în acest sens, am analizat cele mai potrivite soluţii şi astăzi suntem pregătiţi să facem ultimii paşi pentru a le şi pune în practică. Turiştii au dreptul să se răcorească pe litoral şi fără să plătească neapărat costul unei umbrele pe plajă sau la terasă", a declarat Diana Buzoianu în comunicat.

Plantările vor fi realizate în zona superioară a plajei, în afara zonei active influenţate direct de valuri.

Ministerul de resort precizează că noul proiect nu vizează restrângerea accesului public la plajă şi nici ocuparea zonei de contact cu apa, ci amenajarea unor aliniamente vegetale discrete, în sectoare în care condiţiile tehnice permit testarea acestui tip de soluţie.

"Conceptul tehnic propune realizarea a 2-3 structuri vegetale în forma literei "L". Braţul lung al aliniamentului va fi amplasat paralel cu linia ţărmului, iar braţul scurt va fi orientat către mare. Această configuraţie este gândită pentru reducerea vitezei vântului, captarea unei părţi din nisipul transportat eolian şi crearea unor microzone de umbră şi relaxare.

În etapa-pilot este propusă plantarea a 220 de puieţi. Vor fi folosite specii precum Pinus halepensis - pin de Alep, Pinus pinea, Pinus nigra, Tamarix spp. şi Elaeagnus angustifolia – sălcioară. O parte dintre puieţi va fi procurată din piaţă, cu accent pe material vegetal adaptat zonelor litorale sau mediteraneene, iar restul va fi asigurat din pepinierele Romsilva.

Pentru creşterea şanselor de prindere, proiectul prevede utilizarea de puieţi tineri, de 2 - 3 ani, preferabil crescuţi în containere, cu sistem radicular bine dezvoltat", se arată în comunicat.

Reprezentanţii ministerului susţin că proiectul a fost pregătit începând din luna martie 2026, perioadă în care au fost realizate etapele tehnice premergătoare: analizarea amplasamentului, stabilirea conceptului de plantare, definirea speciilor propuse, configurarea aliniamentelor şi pregătirea soluţiilor tehnice necesare pentru implementare.

"În prezent, partea tehnică premergătoare este finalizată, urmând avizul final în comisia de analiză tehnic, iar lucrările vor începe în perioada imediat următoare, cu delimitarea amplasamentului, pregătirea terenului şi plantarea puieţilor. În primul sezon vor fi realizate udări de completare şi lucrări de întreţinere, iar în primii trei ani vor fi efectuate monitorizări şi completări, acolo unde va fi necesar.

Monitorizarea va continua anual, pe o perioadă de cinci ani. Vor fi urmăriţi indicatori precum rata de supravieţuire a puieţilor, creşterea anuală, rezistenţa la vânt şi salinitate şi capacitatea vegetaţiei de a contribui la stabilizarea locală a nisipului. Evaluarea finală a proiectului pilot va fi realizată la finalul perioadei de monitorizare", menţionează MMAP.

Rezultatele proiectului vor arăta dacă acest tip de intervenţie poate fi replicat, în viitor, şi pe alte sectoare de plajă unde există condiţii tehnice şi administrative adecvate.