Mai mulți angajați au fost răniți, după ce roțile unui avion au cedat pe aeroportul din Frankfurt

<1 minut de citit Publicat la 17:58 04 Iun 2026 Modificat la 17:58 04 Iun 2026

Pasagerii încă nu erau îmbarcați în momentul incidentului, dar la bordul avionului se aflau membrii echipajului și angajați din personalul de la sol / foto: Getty Images

Mai mulți membri ai personalului au fost răniți după ce partea din față (jamba de bot) a trenului de aterizare al unui avion Boeing 787 al companiei Lufthansa s-a rupt joi în timp ce aeronava era parcată la o poartă de îmbarcare a aeroportului din Frankfurt, a anunțat compania aeriană germană, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.

Pasagerii încă nu erau îmbarcați în momentul incidentului, dar la bordul avionului se aflau membrii echipajului și angajați din personalul de la sol.

„Mai mulți membri ai personalului au fost răniți și primesc îngrijiri medicale”, a menționat compania aeriană. „În prezent investigăm circumstanțele exacte împreună cu autoritățile relevante”, a adăugat Lufthansa.

Incidentul a avut loc la ora 12:45 (10:45 GMT). Avionul, rămas parțial pe burtă după colapsul părții frontale a trenului de aterizare, urma să decoleze spre Los Angeles.

Avionul Boeing 787, din care Lufthansa operează varianta 787-9, este o achiziție relativ recentă a companiei aeriene germane, care și-a planificat să retragă treptat avioanele mai puțin eficiente și să își simplifice flota.