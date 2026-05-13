În plină criză a carburanților, Lufthansa pregătește o achiziție uriașă. Ar fi a patra companie "înghițită" de grupul german

2 minute de citit Publicat la 13:28 13 Mai 2026 Modificat la 13:28 13 Mai 2026

În timp ce industria aviatică anulează mii de zboruri în lume, pe fondul crizei de kerosen provocată de conflictul din Orient, grupul german Lufthansa intenționează să achiziționeze cât mai curând posibil o participație majoritară în cadrul operatorului italian ITA Airways, scrie Agerpres, care citează DPA.

Anunțul a fost făcut de Carsten Spohr, directorul general al grupului german, cu ocazia Adunării Generale a acționarilor companiei, care au stat față în față pentru prima dată din 2019.

Spohr a declarat că participația Lufthansa în ITA ar urma să crească de la 41% la 90% în iunie, când sunt exercitate opțiunile pe acțiuni.

Totuși, finalizarea tranzacției nu este așteptată înainte de primul trimestru din 2027, în funcție de obținerea aprobărilor din partea autorităților de reglementare.

Lufthansa vrea 100% din succesoarea companiei Alitalia și stă cu ochii pe TAP

Prețul de achiziție pentru a doua tranșă este fixat la 325 milioane de euro.

În plus, Lufthansa intenționează să achiziționeze și restul participației de 10%, începând din 2028.

ITA, succesoarea Alitalia, este a patra fostă companie aviatică de stat din Europa vizată de planul de achiziții al Lufthansa, după cele din Austria, Elveția și Belgia.

Directorul general al grupului german a argumentat strategia de achiziții spunând că, dacă rămâne doar o companie națională cu o singură piață internă, Lufthansa nu va fi competitivă pe plan global.

În prezent, doar aproximativ 20% din cifra de afaceri a grupului este generată în Germania.

Următoarea țintă de preluare este operatorul aerian portughez TAP, unde Lufthansa concurează cu Air France/KLM.

Avioanele noi ale ITA, atractive pentru Lufthansa

Carsten Spohr a explicat că ITA are cea mai modernă flotă de avioane din cadrul grupului.

Din cele 106 aeronave cu o vechime medie de 6,5 ani, aproximativ 70% îndeplinesc cele mai recente standarde, inclusiv în privința consumului de kerosen și a emisiilor de CO2.

Pierderile Lufthansa s-au atenuat, în primul trimestru din 2026, iar operatorul aviatic german a confirmat previziunile pentru acest an, în pofida perturbările provocate de greve și de conflictul din Orientul Mijlociu.

În primele trei luni din acest an, veniturile au crescut în ritm anual cu 8%, la 8,75 miliarde de euro (sau 10,3 miliarde de dolari), în timp ce pierderile operaționale s-au redus cu 15%, la 612 milioane de euro, evoluția depășind așteptările analiștilor.

Pierderile nete au scăzut cu un sfert, la 665 milioane de euro, deși operatorul aerian s-a confruntat cu greve ce au dus la anulări de zboruri în Germania.

Lufthansa își crește programul de zboruri în ciuda crizei din Orientul Mijlociu

Pe fondul majorării cotațiilor la țiței, ca efect al conflictului din Orientul Mijlociu, costurile Lufthansa cu kerosenul la nivelul anului curent ar urma să crească cu 1,7 miliarde de euro, până la 8,9 miliarde de euro.

Programul de zboruri al companiei ar urma să crească, de asemenea, cu până la 2%, în loc de 4% cum era planificat inițial.

Operatorul german a estimat că, anul acesta, profitul înainte de dobânzi și taxe ar urma să-l depășească cu cel puțin 10% pe cel de anul trecut, de 1,96 miliarde de euro.

Grupul Lufthansa este cel mai mare transportator aerian din Europa.

Pe lângă compania omonimă, mai deține și companiile Austrian, Swiss, Eurowings și Brussels Airlines.