Primul canal navigabil din China care leagă un sistem fluvial de mare a fost umplut cu apă. Când se deschide culoarul de record mondial

Nodul de navigație Qingnian de pe Canalul Pinglu din Qinzhou, sudul Chinei, decembrie 2025. Sursa foto: Profimedia images

Canalul Pinglu din China, un proiect strategic al Noului Coridor Internațional de Comerț Terestru-Maritm, a atins miercuri etapa de umplere completă cu apă, după ce nodurile de navigație Ma'dao și Qishi au început să fie alimentate cu apă, potrivit Global Times.

Potrivit autorităților, canalul a intrat în faza de testare cu apă, iar deschiderea completă pentru navigație este programată pentru luna septembrie a acestui an.

Lansat în august 2022 și prevăzut să intre în exploatare până la sfârșitul anului 2026, Canalul Pinglu este considerat un proiect emblematic al Noului Coridor Internațional de Comerț Terestru-Maritm, un important culoar comercial și logistic construit în comun de regiunile din vestul Chinei și statele membre ASEAN.

Canalul are o lungime de 134,2 kilometri și se întinde de la rezervorul Xijin din orașul Hengzhou până la portul Qinzhou din Regiunea Autonomă Guangxi Zhuang, în sudul Chinei. Prin crearea unei legături directe și eficiente către statele ASEAN, proiectul este considerat un pas important pentru consolidarea conectivității maritime dintre China și țările din regiune.

Canalul Pinglu este primul canal construit în China care conectează direct un sistem fluvial cu marea

Finalizarea umplerii cu apă reprezintă o realizare majoră pentru Noul Coridor Internațional de Comerț Terestru-Maritm, deoarece va oferi sud-vestului Chinei un acces direct la mare prin conectarea axei fluviale Xijiang cu Golful Beibu.

După intrarea în funcțiune, navele de marfă din Guangxi și din întreaga regiune de sud-vest a Chinei vor economisi peste 560 de kilometri pe traseul către mare, reducând semnificativ timpul de transport, costurile logistice și consumul de combustibil.

Canalul Pinglu este primul canal construit în China care conectează direct un sistem fluvial cu marea. Acesta va lega sistemul râului Xijiang de Golful Beibu și va facilita accesul navelor comerciale din sud-vestul Chinei la rutele maritime internaționale.

Traseul începe la râul Pingtang, în Hengzhou, lângă Nanning, traversează zona Qinzhou și ajunge în Golful Beibu. Prin această legătură directă dintre regiunile interioare ale sud-vestului Chinei și mare, proiectul este așteptat să reducă semnificativ distanțele, timpul și costurile de transport pentru comerțul regional.

Inginerii au construit „lifturi de apă” pentru a depăși un obstacol

Una dintre cele mai mari provocări inginerești ale proiectului a fost diferența de nivel de 65 de metri de-a lungul traseului canalului. Pentru a depăși acest obstacol, inginerii au construit trei mari noduri de navigație în trepte – Ma'dao, Qishi și Qingnian – care funcționează asemenea unor „lifturi de apă”, ridicând și coborând navele pe parcursul sistemului de canalizare.

Dintre acestea, nodul Ma'dao a stabilit două recorduri mondiale. Acesta este în prezent cea mai mare ecluză cu economisire a apei din lume în ceea ce privește diferența de nivel, cu o cădere maximă de 29,6 metri între amonte și aval, echivalentă aproximativ cu înălțimea unei clădiri de zece etaje.

Totodată, Ma'dao este și cea mai mare ecluză interioară cu economisire a apei din lume, camera ecluzei având 300 de metri lungime și 34 de metri lățime. Fiecare cameră poate găzdui simultan mai multe nave de mari dimensiuni, iar cele două ecluze împreună pot procesa în același timp 12 nave din clasa de 5.000 de tone.

Record mondial stabilit de nodurile Ma'dao și Qishi

Nodurile Ma'dao și Qishi au stabilit împreună un alt reper mondial, deținând recordul pentru cea mai rapidă operare a vanelor din sistemele de ecluze cu economisire a apei. Fiecare vană funcțională din galeriile de transport al apei cântărește aproximativ 70 de tone, însă poate fi deschisă în doar un minut și închisă în 30 de secunde.

Pe lângă recordurile mondiale, Canalul Pinglu a realizat și două premiere naționale. Este canalul navigabil cu cel mai înalt standard din China, fiind proiectat pentru a permite navigația directă a navelor din clasa de 5.000 de tone. De asemenea, reprezintă cel mai mare proiect de excavații în pământ și rocă din istoria transporturilor chineze.

Pentru construirea sa a fost necesară excavarea a aproximativ 315 milioane de metri cubi de material, un volum de aproape trei ori mai mare decât cel al Proiectului Celor Trei Defilee.

Pentru a susține presiunea hidraulică uriașă generată de sistem, nodul Ma'dao este construit pe 1.302 coloane din beton armat, iar nodul Qishi pe 1.152 de coloane similare. Fiecare dintre acestea este capabilă să suporte greutatea a zeci de mii de tone de apă.

Odată ce va deveni complet operațional, Canalul Pinglu va reprezenta una dintre cele mai importante realizări de infrastructură ale Chinei moderne, oferind o nouă poartă maritimă pentru regiunile din interiorul țării și consolidând legăturile comerciale cu statele din Asia de Sud-Est.