Prima reacție a lui Grindeanu după desemnarea lui Tomac: România are cât mai repede nevoie de un guvern. Suntem deschiși la discuții

"România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern!", a scris, joi, pe Facebook, liderul PSD Sorin Grindeanu, după ce președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru a forma un guvern.
"Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare.
PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe.
Grindeanu spune care sunt condițiile pentru a susține Guvernul lui Tomac
Ulterior, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestor consultări cu prim-ministrul desemnat.
Pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii:
- reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute,
- protejarea românilor cu venituri mici și medii,
- susținerea IMM-urilor românești"
a scris Grindeanu pe Facebook.
Premierul desemnat are 10 zile pentru a-și trece echipa de miniștri prin Parlament.
Eugen Tomac a dat asigurări că guvernul său va fi format din specialiști.