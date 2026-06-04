Prima reacție a lui Grindeanu după desemnarea lui Tomac: România are cât mai repede nevoie de un guvern. Suntem deschiși la discuții

<1 minut de citit Publicat la 18:52 04 Iun 2026 Modificat la 18:55 04 Iun 2026

Președintele PSD Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

"România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern!", a scris, joi, pe Facebook, liderul PSD Sorin Grindeanu, după ce președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru a forma un guvern.

"Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare.

PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe.

Grindeanu spune care sunt condițiile pentru a susține Guvernul lui Tomac

Ulterior, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestor consultări cu prim-ministrul desemnat.

Pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii:

reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute,

protejarea românilor cu venituri mici și medii,

susținerea IMM-urilor românești"

a scris Grindeanu pe Facebook.

Premierul desemnat are 10 zile pentru a-și trece echipa de miniștri prin Parlament.

Eugen Tomac a dat asigurări că guvernul său va fi format din specialiști.