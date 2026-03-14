O companie din Italia și-a concediat toți angajații printr-o scrisoare și i-a înlocuit cu inteligența artificială

Publicat la 23:30 14 Mar 2026 Modificat la 23:50 14 Mar 2026

Compania InvestCloud Italy, cu sediul în zona Marghera, Veneția, a început procedurile pentru concedierea colectivă a tuturor celor 37 de angajați, după decizia de a închide activitatea din acest birou, singurul pe care firma îl avea în Italia, potrivit rainews.it.

Compania activează în domeniul tehnologiei financiare, iar decizia a fost comunicată organizației patronale Federmeccanica, sindicatelor și Confindustria Veneto Est, potrivit informațiilor publicate de cotidianul La Nuova di Venezia e Mestre.

Conducerea companiei a explicat că măsura face parte dintr-o reorganizare la nivelul grupului american, bazată pe sisteme integrate cu inteligență artificială, model care „nu prevede menținerea unor structuri locale autonome”.

Anunțul a fost transmis printr-o scrisoare trimisă pe 9 martie, prin care compania a informat sindicatele și instituțiile despre declanșarea procedurii de concediere colectivă.

În document, compania explică motivele reorganizării:

„Modelul istoric «personalizat», organizat în echipe distribuite în mai multe jurisdicții și implicate în adaptări locale, a determinat duplicări operaționale, economii reduse, timpi de dezvoltare mai lungi și o valorificare doar parțială a beneficiilor în materie de productivitate și automatizare oferite de inteligența artificială.”

La nivel global, InvestCloud oferă platforme digitale pentru administrarea averilor și soluții software destinate instituțiilor financiare. Filiala din Italia era implicată în segmentul Digital Wealth.

În ultimul an și jumătate, compania spune că sectorul a fost marcat de o accelerare semnificativă a schimbărilor tehnologice, cu o integrare tot mai mare a soluțiilor bazate pe inteligență artificială în serviciile de administrare a averilor.

Potrivit companiei, această evoluție a dus la necesitatea unei „realinieri structurale”, care presupune concentrarea activităților în câteva centre globale de excelență și o strategie bazată pe „accelerarea investițiilor în soluții bazate pe inteligență artificială și consolidarea atenției asupra inovației replicabile și scalabile”.

Reacția angajaților și a sindicatelor

Scrisoarea privind concedierile i-a surprins pe angajați, care urmează să se întâlnească într-o ședință pentru a discuta situația.

Sindicatele consideră că acest caz ar putea fi doar începutul unui fenomen mai amplu în industria IT.

Secretarul Fim Cisl, Matteo Masiero, a avertizat că sunt necesare măsuri pentru a limita extinderea unui astfel de fenomen.

„Este nevoie să fie luate măsuri și să fie stabilite noi reglementări pentru a opri un fenomen care riscă să se extindă în întreg sectorul IT”, a spus acesta.

La rândul lor, CGIL și FIOM, două dintre cele mai importante organizații sindicale din Italia, au cerut convocarea unui forum instituțional pentru a discuta situația. Sindicatele spun că problema depășește cazul unei singure companii și ține de direcția de dezvoltare economică.

Ele cer un dialog pentru „a aborda o problemă care nu privește doar o singură companie, ci modelul de dezvoltare pe care dorim să îl construim pentru acest teritoriu și pentru întreaga țară”.