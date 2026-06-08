„Starlink-ul” lui Putin a pierdut deja primul satelit. Acesta s-a prăbușit și a ars în atmoaferă

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Proiectul Rassvet, care oferă Rusiei acces la internet în bandă largă și este promovat de guvern ca un „Starlink analog”, a pierdut unul dintre cei 16 sateliți lansați pe 23 martie. Cunoscut sub numele de Obiectul 4 (2026-061D), satelitul s-a defectat aproape imediat: după lansare, motorul său nu a pornit, ceea ce a dus la pierderea altitudinei fără a-și corecta cu succes orbita. În cele din urmă, satelitul a reintrat în atmosferă și a ars deasupra Atlanticului de Nord pe 6 iunie, scrie The Moscow Times.

Proiectul Rassvet este considerat o resursă strategică de comunicații. Lansarea primului lot de sateliți a avut loc după ce armata rusă a pierdut capacitatea de a utiliza satelitul american Starlink în timpul războiului împotriva Ucrainei. A fost nevoie de 1.000 de zile pentru pregătirea desfășurării celor 16 sateliți, fiecare cântărind 370 kg.

Proiectul este implementat de Bureau 1440, o filială a X Holding, cunoscută pentru dezvoltarea de echipamente de supraveghere și blocare a internetului. Un total de 383 de sateliți sunt planificați pentru lansare, dintre care 292 sunt programați pentru lansare până la sfârșitul anului 2030. Cel puțin 250 sunt necesari pentru o acoperire globală completă. Proiectul va fi finanțat cu peste 430 de miliarde de ruble.

Conform unor rapoarte, lansarea celui de-al doilea lot de sateliți Rassvet este programată pentru 18 iunie. Cu toate acestea, Rusia este iremediabil în urma SpaceX al lui Elon Musk: compania a lansat primii sateliți Starlink în spațiu în 2019, iar astăzi constelația lor numără peste 10.000 de sateliți. În plus, Rassvet se bazează pe racheta de unică folosință Soyuz-2.1b cu o treaptă superioară Fregat-M, ceea ce face ca lansările să fie mai scumpe decât cele ale concurentului său, care folosește Falcon 9 reutilizabil și dezvoltă Starship.

Corespondentul militar, Yuri Kotenok, a numit constelația de sateliți rusești „slabă” și desfășurarea acesteia „prea lentă”.

„Avem nevoie nu de 16, ci de 6.000 de sateliți, iar pentru a realiza acest lucru, aceștia trebuie lansați nu o dată la șase luni, ci cel puțin de două ori pe lună. Abia atunci, și nu peste 10 ani, Rusia va avea rapid propriul sistem de comunicații prin satelit”, a scris el.

Conform serviciilor secrete militare americane, după dezactivarea terminalelor Starlink militare rusești, Forțele Armate Ucrainene au recucerit aproximativ 400 de kilometri pătrați din teritoriul lor, fiind prima dată când acest lucru s-a întâmplat din 2023.