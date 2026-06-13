Tomac, despre eliminarea CASS pentru mame: „Impactul bugetar este minim”. Indemnizația pentru copii crește la 12.000 lei

Eugen Tomac. sursa foto: Agerpres

Eugen Tomac a explicat sâmbătă seară, la Antena 3 CNN, de ce vrea să elimine CASS-ul pentru mamele cu copii mici. Premierul desemnat spune că impactul bugetar e „minim” – sub 0,02% din PIB, adică aproximativ 400 de milioane de lei – și că măsura e un semnal pentru natalitate într-o țară din care milioane de oameni au plecat din motive economice. Acesta și-a făcut public programul de guvernare, care conține 21 de capitole. Totodată, premierul desemnat a promis că nu va mări taxele și impozitele, dacă guvernul condus de el va trece.

„Dacă scutim CASS-ul pentru mamele cu copii sub o anumită vârstă, impactul bugetar este minim”, a spus Tomac, precizând că acesta se situează sub 0,02% din PIB – adică aproximativ 400 de milioane de lei.

„Măsura reprezintă un semnal puternic pe care Guvernul îl va da pentru natalitate”, a adăugat el.

Tomac a precizat că măsura este una necesară, întrucât milioane de români au plecat din țară din motive economice, iar politicile de stimulare a natalității trebuie să fie îndrăznețe.

Pachetul propus de guvernul său mai include creșterea plafonului indemnizației de creștere a copilului de la 8.500 de lei la 10.000-12.000 de lei – „plafonul nu a mai fost crescut de un deceniu”, a subliniat el – și o subvenție de 2.250 de lei pe lună pentru angajatorii care încadrează părinți cu cel puțin trei copii.

Întrebat de unde vin banii, Tomac a răspuns că analiza făcută împreună cu specialiștii nu indică un risc bugetar major și că ținta de deficit de 6,2% pentru 2026 va fi menținută.

„Cred că este foarte important să dăm acest semnal către cei care sunt îndreptățiți să primească din partea statului acest suport”, a conchis premierul desemnat.