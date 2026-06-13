Tomac: „Nu vor crește taxele și impozitele”. Legea salarizării bugetarilor, în forma actuală, „nu poate fi trimisă în Parlament”

Eugen Tomac. sursa foto: Agerpres

Eugen Tomac a promis sâmbătă seară, la Antena 3 CNN, că nu vor crește taxele și impozitele cât timp va fi premier. Declarațiile acestuia vin după ce programul de guvernare a fost publicat. Legat de pensii, a confirmat indexarea de la 1 ianuarie 2027 – cu inflația, deci undeva în jur de 10% -, dar fără o cifră fermă: vine în primele două luni de mandat. Iar legea salarizării, în forma actuală, „nu poate fi trimisă în Parlament”.

„Cu mine prim-ministru, în România nu vor crește nici taxele, nici impozitele, pentru că economia, mediul de afaceri, cetățenii au suportat destul acest joc fiscal”, a declarat Eugen Tomac. A adăugat că prelungirea crizei politice „înseamnă o bătaie de joc la adresa celor care au scos din buzunarul lor bani în plus pentru a reașeza finanțele publice”.

Legea salarizării – un proiect pe care nu îl poate trimite în Parlament așa cum e

Legat de legea salarizării, acesta a precizat că „așa cum arată astăzi, nu poate fi trimisă în Parlament. O lege care afectează categorii importante de beneficiari nu poate merge înainte”.

A promis însă că niciun venit nu va scădea: „Cred că este esențial să găsim o formulă de compromis, astfel încât niciun venit să nu scadă”.

Tomac a lăsat deschise două variante – amendarea legii existente sau o decizie politică asumată împreună cu partidele, prin medierea președintelui.

A avertizat însă că abandonarea legii vine cu un cost.

„În cazul în care această lege nu este adoptată, pierdem peste 770 de milioane de euro pe care ni-i pune la dispoziție Uniunea Europeană”, a mai spus Eugen Tomac.

Întrebat dacă merge înainte cu majorările salariale pentru demnitari, Tomac a ocolit răspunsul.

„Nu cred că soluția propusă de a îngheța este una corectă, deși noi avem o problemă destul de serioasă în ceea ce privește salarizarea, pentru că sunt companii de stat care au salarii foarte mari, de câteva ori mai mari decât un ministru care le gestionează”, a precizat acesta.

Pensiile – indexare cu inflația, dar fără o cifră exactă

Tomac a mai confirmat că obiectivul său este indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027, corelată cu inflația, conform legii – ceea ce înseamnă, potrivit calculelor făcute în direct, un procent în jur de 10% și un cost de aproximativ 15 miliarde de lei. Nu a dat însă o cifră fermă: „În primele două luni de mandat, voi putea veni cu o cifră concretă, bazată pe spațiul bugetar disponibil”.

A precizat că nu e obligat să negocieze cu Comisia Europeană această măsură, dar că vrea să fie predictibil față de Bruxelles, ținând cont de ținta de deficit asumată – 6,2% din PIB pentru 2026.

Natalitate – trei măsuri, impact bugetar „minim”

La capitolul familie, Tomac a apărat pachetul de măsuri din programul său: eliminarea CASS pentru mamele cu copii mici – cu un impact bugetar de 0,02% din PIB, adică aproximativ 400 de milioane de lei –, creșterea plafonului indemnizației de creștere a copilului de la 8.500 de lei la 10.000-12.000 de lei și o subvenție de 2.250 de lei pe lună pentru angajatorii care încadrează părinți cu cel puțin trei copii.

„Plafonul nu a mai fost crescut de un deceniu”, a spus el, adăugând că măsurile vizează în special categoria educată care a amânat să facă copii.

Reforma administrativ-teritorială – fără dispariția comunelor, dar cu comasări voluntare

Pe reforma administrativ-teritorială – tratată ca „prioritate zero” în programul său –, Tomac a clarificat că satele și comunele nu dispar de pe hartă, dar că România nu mai poate subvenționa de la bugetul de stat primării cu 300-400 de locuitori.

„Mai bine îi dăm o nouă destinație primăriei de acolo și, evident, din punct de vedere administrativ ar fi mult mai eficient pentru toată comunitatea să nu mai risipim bani”, a explicat acesta, la Antena 3 CNN.

Totodată, premierul desemnat a mai precizat că a discutat deja cu toate partidele – inclusiv cu cele care nu îl susțin – și că nu a simțit o reticență față de reformă, ci doar nuanțări privind modul de implementare.