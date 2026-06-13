În febra aurului, unii colecționari își trimit ceasurile de mii de euro la topitorie

Nu există date oficiale despre câte ceasuri de lux sunt topite. Foto: Getty Images

Cu prețul aurului aproape de maximele istorice atinse în ianuarie, unele ceasuri de lux ajung la topitorie, deoarece valoarea metalului din care sunt făcute depășește valoarea lor de revânzare. TAG Heuer este brandul cel mai afectat de acest trend, relatează Reuters. Pentru unii experți în orologerie fenomenul e o „tragedie”, care arată lipsa de viziune a colecționarului.

Ceasul Omega Constellation a fost prezentat în campanii, filme și la Met Gala de vedete precum George Clooney și Nicole Kidman, devenind un simbol al luxului.

Dealerul britanic Jon White, de la Gold Traders, a topit în mai un Omega Constellation din aur de 18 carate, de la finalul anilor 1970, aflat într-o stare excelentă. A fost doar unul dintre zecile de ceasuri de lux mainstream pe care le-a casat anul acesta, pe măsură ce cererea pentru aur de investiție a crescut.

„Un ceas frumos. Dar, în realitate, dacă acel client l-ar fi trimis la licitație, cât ar fi obținut?”, a declarat White, care administrează și o casă de licitații, pentru Reuters.

Omega a valorat 7.749 dolari, cu 35% mai mult decât valoarea estimată la licitație, de 5.300 de dolari, a spus White.

TAG Heuer este brandul cel mai afectat de acest trend, potrivit unor interviuri Reuters cu peste o duzină de comercianți, experți din industrie și consilieri de investiții.

James Lamdin, fondatorul diviziei de second-hand a Watches of Switzerland (WOSG.L), Analog Shift, a declarat că topirea ceasurilor „se întâmplă în principal cu piese contemporane second-hand, dar și cu ceasuri vintage mai vechi care nu sunt deja de colecție”.

Prețul aurului a atins niveluri record

Prețul aurului a urcat la un record de 5.600 de dolari pe uncie în ianuarie, pe fondul tensiunilor geopolitice și al îngrijorărilor comerciale, care au împins investitorii spre metale prețioase considerate „refugiu sigur”.

Aurul se situează acum în jur de 4.200 de dolari pe uncie, aproape dublu față de media din 2024.

Totuși, prețul de piață al ceasurilor second-hand nu a crescut în același ritm.

„Mi se pare foarte trist, pentru că odată ce ceva este topit, dispare pentru totdeauna”, a spus Adrian Hailwood, specialist în istoria orologeriei.

Nu există date oficiale despre câte ceasuri de lux sunt topite. Datele World Gold Council arată că reciclarea globală a aurului a crescut cu 5% în primul trimestru, la 366 de tone, în timp ce cererea pentru bijuterii din aur a crescut cu 31% în valoare, la 47 de miliarde de dolari.

Ceasurile pot conține de la foarte puțin aur până la peste 200 de grame, ceea ce înseamnă că valoarea lor ca deșeuri poate ajunge la zeci de mii de dolari. De exemplu, într-un Omega Constellation, aurul se găsește în carcasă și brățară.

Cu aurul așteptat să ajungă între 5.400 și 6.300 de dolari pe uncie în acest an, presiunea de a topi unele ceasuri va continua, mai ales că traderii trebuie să acopere costurile și garanțiile oferite la revânzare.

Chiar și ceasurile noi, produse în exces, pot ajunge la topire.

„Am văzut multe ceasuri complet mediocre topite. Există mult stoc nevândut pe piața elvețiană. Sunt practic noi, nepurtate, și sunt dezmembrate… s-au produs prea multe

Dar când ai ceva vintage, rar, cu poveste sau patină, devine o tragedie din lipsă de viziune”, a spus Lamdin.

Capcana revânzării

Brandurile de lux care controlează strict producția, precum Patek Philippe și Rolex, aflate în proprietate privată, obțin cele mai mari adaosuri peste valoarea metalului topit, spun trei experți din industrie.

Pentru unele modele, „listele de așteptare sunt uriașe. Vorbim de doi până la opt ani”, a spus Simon Lazarus, șef PR și conținut la platforma de ceasuri de lux Chrono Hunter.

Rolex a reprezentat anul trecut 61% din valoarea vânzărilor de ceasuri elvețiene noi cu preț peste 3.770 dolari, în creștere de la 57% în 2023, în ciuda scăderii volumelor, potrivit Vontobel.

Brandurile mai puțin exclusiviste precum TAG Heuer, Breitling și Omega au dificultăți în a menține prețuri ridicate la retail, deoarece cumpărătorii pot găsi aceleași modele second-hand mult mai ieftin.

Modele precum Omega Speedmaster își pierd adesea valoarea rapid după achiziție, ceea ce le face vulnerabile la casare, spun experții.

A vinde sau a nu vinde

Prețurile mai mari ale aurului l-au motivat pe inginerul pensionar din New York, Mitchell Talisman, să vândă două ceasuri din aur și un lanț care conțineau în total 35 de grame de aur cu puritate de 58%, pentru 2.660 de dolari cash, în decembrie.

„Aveam o grămadă de lucruri într-un seif de peste 10 ani”, a spus el pentru Reuters.

Totuși, pentru unii proprietari, ideea de a vinde un ceas care ajunge apoi să fie topit este prea greu de acceptat. „Poate fi o piesă de familie, poate fi primul lor ceas. Nu le place ideea că este distrus, așa că îl păstrează”, a spus Hailwood.