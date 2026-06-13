Rusia are rachete balistice din belșug. Ucraina rămâne fără mijloace să le oprească

Interceptoarele Patriot fac parte dintr-un sistem american de apărare antiaeriană mobilă care include radar avansat, o unitate de comandă și lansatoare de rachete. sursa foto: Getty

Atacurile rusești cu rachete balistice asupra Ucrainei au crescut în intensitate și amploare în ultimele săptămâni, exploatând una dintre cele mai mari vulnerabilități ale armatei ucrainene: nu sunt suficiente interceptoare Patriot pentru a ține pasul cu barajele lansate de Moscova, scrie The New York Times.

Unitățile de apărare antiaeriană din toată țara fac calcule imposibile. Salvele pot include acum peste 1.000 de drone și zeci de rachete. Echipajele epuizate, care petrec uneori 24 de ore lipite de ecranele radarelor fără mâncare sau somn, sunt copleșite de rachetele balistice mult mai rapide pe care trebuie să le doboare cu interceptoarele rămase. Dacă mai au vreunul în lansatoare.

În interviuri acordate jurnaliștilor, oficiali militari ucraineni, diplomați occidentali, experți în securitate și ofițeri de apărare antiaeriană de pe front au transmis același mesaj: livrările de interceptoare Patriot nu au ținut pasul cu numărul în creștere dramatică al rachetelor balistice rusești.

„Un portar stă în poartă și deodată zboară spre el zece mingi simultan. Nu le poate prinde pe toate”, a explicat colonelul Yurii Ihnat, purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene. „Poate prinde atâtea câte mâini și picioare are, nu?”

Fiecare eroare de calcul costă vieți omenești

Fiecare greșeală are un preț în vieți omenești. Luna trecută, 24 de persoane au murit când o rachetă balistică a lovit un bloc de locuințe din Kiev. Acel atac, urmat de noi valuri de bombardamente intense, a spulberat orice sentiment de siguranță în capitala ucraineană, unde prezența sistemelor Patriot obișnuia să atenueze teama de victime în masă.

Interceptoarele Patriot fac parte dintr-un sistem american de apărare antiaeriană mobilă care include radar avansat, o unitate de comandă și lansatoare de rachete. Lansatoarele trag interceptoarele – ca gloanțele dintr-o armă – cu scopul de a distruge ținta în aer. Interceptoarele PAC-3 sunt cele mai sofisticate, capabile să distrugă rachete balistice la altitudini mari.

O rachetă balistică se prăbușește din marginea spațiului cosmic ca un „meteorit care cade pe Pământ”, descrie Gustav Gressel, cercetător la Academia Națională de Apărare din Viena. Când interceptorul Patriot urcă pentru a întâlni ținta, vitezele combinate ale celor două proiectile pot depăși 9.600 de kilometri pe oră.

Matematica nu iese

Rusia a trecut de la lansarea a doar 74 de rachete balistice în 2023 la aproape 600 în 2025, potrivit datelor compilate de The New York Times din rapoartele zilnice ale Forțelor Aeriene ucrainene. Doar în acest an, Rusia a tras 410 rachete balistice asupra Ucrainei – un ritm care ar însemna aproximativ 900 până la finalul anului, dacă Moscova poate menține cadența.

Prin comparație, Lockheed Martin, producătorul interceptoarelor PAC-3, a livrat în total 620 de astfel de interceptoare la nivel mondial anul trecut. Compania s-a angajat să crească producția.

„Dacă compari numărul de rachete balistice produse în fiecare lună cu numărul de interceptoare produse anual, matematica pur și simplu nu iese”, a spus Oleh Katkov, redactorul-șef al Defense Express, un grup ucrainean de media și consultanță militară.

De la începutul războiului, Ucraina a primit peste 1.600 de interceptoare, a declarat colonelul Ihnat – incluzând atât PAC-3, cât și generația anterioară, PAC-2. Nu sunt însă suficiente.

„Sunt adesea pur și simplu prea puține interceptoare disponibile imediat la o anumită unitate în timpul atacurilor masive repetate”, spune Valerii Romanenko, expert în aviație și fost ofițer de apărare antiaeriană. Uneori lansatoarele „sunt pur și simplu goale. Vedem rachetele care se apropie, dar nu mai avem cu ce le trage”.

Războiul din Orientul Mijlociu a bulversat toate calculele

Penuria globală de interceptoare a fost agravată de conflictul cu Iranul, care a declanșat o cerere urgentă în statele din Golf. Ucrainenii au privit cu frustrare – la limita groazei – imagini în care statele din Golf foloseau în unele cazuri mai multe rachete Patriot pentru a doborî o singură dronă ieftină și lentă.

„Practic, întreaga lume civilizată s-a lovit acum de limitele de producție ale Lockheed Martin”, a rezumat Katkov.

Penuria a declanșat o căutare urgentă de alternative. Luna trecută, Departamentul american al Apărării a lansat un apel pentru idei privind interceptoare mai ieftine capabile să doboare rachete balistice cu rază scurtă. Compania ucraineană de apărare Fire Point a anunțat că a testat un nou sistem de apărare antirachetă, dar dacă poate atinge performanțele PAC-3 rămâne de văzut.

„Aceste două obiecte trebuie să se întâlnească fizic în aer la viteză și precizie extraordinare”, explică Romanenko. „Dezvoltarea unei tehnologii capabile să facă asta în mod fiabil necesită ani de teste și probe în condiții reale”.

Între timp, producătorii americani caută soluții pentru a accelera producția. Contractorul de apărare RTX a anunțat în aprilie deschiderea unei noi facilități de producție în Germania, iar L3Harris Technologies a anunțat în mai achiziționarea unui furnizor de motoare de ghidare pentru interceptoarele PAC-3, dintr-o fabrică din Polonia.

Zelenski a ridicat semnalul de alarmă cu urgență crescândă, menționând într-o scrisoare adresată președintelui Trump luna trecută că ritmul livrărilor „nu mai ține pasul cu realitatea amenințării cu care ne confruntăm”.