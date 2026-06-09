China lansează primul centru de date subacvatic din lume alimentat cu energie eoliană, în largul coastei Shanghai

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Primul centru de date subacvatic din lume alimentat cu energie eoliană a intrat în funcțiune în largul coastei orașului Shanghai, pe măsură ce China caută soluții la provocările energetice generate de explozia inteligenței artificiale, scrie The Guardian.

Proiectul demonstrativ Shanghai Lingang, lansat în mai, are o capacitate de 24 de megawați și este rezultatul unui parteneriat între HiCloud Technology și China Communications Construction, companie de stat.

Centrul se află la mai mult de 10 kilometri de țărmul Shanghai-ului, scufundat la 10 metri adâncime, și este alimentat de o fermă eoliană offshore din apropiere.

Potrivit autorităților chineze, consumul de energie al centrului este cu peste 20% mai mic față de un centru de date tradițional, amplasat pe uscat.

Explicația este dublă: pe de o parte, sursa de energie este regenerabilă; pe de altă parte, apa de mare asigură în mod natural răcirea serverelor, eliminând una dintre cele mai mari surse de consum energetic din centrele clasice.

În mod obișnuit, între 25% și 40% din electricitatea unui centru de date pe uscat merge exclusiv spre sistemele de răcire, care pompează apă rece în jurul serverelor pentru a preveni supraîncălzirea.

Centrele de date tradiționale – considerate infrastructura fizică de bază a inteligenței artificiale – sunt tot mai criticate și pentru consumul ridicat de apă potabilă.

Amplasarea lor sub apă rezolvă în mare parte această problemă. Această săptămână, Institutul Universității Națiunilor Unite pentru Apă, Mediu și Sănătate a avertizat că amprenta hidrică a centrelor de date ar putea ajunge la 9,3 trilioane de litri până în 2030 – suficient cât să acopere necesarul anual de apă menajeră al tuturor celor 1,3 miliarde de locuitori din Africa Subsahariană.

HiCloud lansase deja, în 2023, primul centru de date subacvatic comercial din lume, în Hainan, o insulă tropicală din sudul Chinei. Proiectul din Shanghai este însă primul alimentat exclusiv cu energie eoliană offshore.

Ferma de eoliene este vizibilă de pe coasta zonei Lingang, un district de înaltă tehnologie și comerț liber din estul Shanghai-ului, unde se află și o fabrică Tesla.

China nu a fost însă prima care a experimentat centrele de date subacvatice. În 2018, Microsoft a lansat un proiect-pilot în apele din jurul arhipelagului Orkney, din Scoția. Doi ani mai târziu, compania raporta rezultate promițătoare, dar de atunci proiectul a stagnat.

„Microsoft a demonstrat primul că acest concept funcționează, în timp ce China a avansat mai departe pe latura comercială, pentru că a reușit să reunească mai rapid cererea de piață, capacitatea industrială, ingineria marină și sprijinul politic într-un singur proiect comercial”, a explicat dr. Hanjiang Dong de la Universitatea Politehnică din Hong Kong.

Inteligența artificială este o prioritate strategică pentru China. Anul trecut, Beijingul a publicat un plan de acțiune în domeniul AI care prevedea accelerarea construcției de centre de date, iar guvernul s-a angajat ca aprovizionarea cu energie curată a infrastructurii AI să fie „semnificativ crescută” până în 2030.

Centrul de date Shanghai Lingang a primit investiții de 1,6 miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 177 de milioane de lire sterline, potrivit autorităților chineze.

Specialiștii avertizează totuși că centrele de date subacvatice pot prezenta riscuri pentru ecosistemele marine – prin perturbarea sedimentelor sau prin încălzirea localizată a apei. Aceste riscuri sunt considerate gestionabile, dar necesită monitorizare continuă.

„Un centru de date subacvatic este, cel mai probabil, o idee bună. Deși răcirea cu apă de mare va produce o creștere localizată a temperaturii, efectele nu vor fi de amploare”, a declarat prof. Rick Stafford, biolog marin la Universitatea Bournemouth.